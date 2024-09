Itt a váratlan fordulat a felrobbant adó-vevőkkel kapcsolatban

Az IC-V82 adó-vevő készüléket vállalatunk 2004 és 2014 októbere között gyártotta és forgalmazta, egyebek mellett a Közel-Keletre is. Nagyjából tíz éve leállítottuk a gyártását, és azóta ezekből a készülékekből nem szállítottunk – állítja az Icom közleményében, amellyel a The New York Times című amerikai lapban és az izraeli sajtóban megjelent információkra reagált.

A japán vállalat hozzátette: az IC-V82 működéséhez szükséges akkumulátorokat sem gyártják már. Továbbá a termék eredetiségét igazoló hologramos pecsétet sem tudták azonosítani a felrobbant készülékeken, így tehát nem lehet kijelenteni azt, hogy a szóban forgó adó-vevőket az Icom értékesítette volna.

Hozzátették azt is, hogy a vállalat termékeit külföldi piacokra kizárólag megbízható forgalmazó cégeken keresztül juttatják el. A közleményben kifejtették: termékeiket Vakajama prefektúrában állítják elő szigorú gyártási előírásoknak megfelelően, a folyamat során kizárólag a vállalat által jóváhagyott alkatrészeket használják.

A libanoni egészségügyi minisztérium legutóbbi tájékoztatása szerint szerdán 20 ember halálát okozták a felrobbant walkie-talkie-k, és több mint 450 ember sebesült meg.

Az adó-vevő készülékek Libanon déli és keleti részének különböző pontjain és Bejrút déli peremkerületeiben robbantak fel. Libanoni biztonsági források szerdán azt közölték, hogy a Hezbollah síita milícia – amelynek tagjai az akció célpontjai voltak – öt hónapja szerezte be a walkie-talkie-kat, nagyjából egy időben azokkal a személyhívókkal, amelyekből kedden robbant fel több ezer darab az országban. A libanoni sajtó azt írta, Japánban gyártott ICOM V82 típusú walkie-talkie készülékekről van szó. Kedden délután nagyjából egy időben több ezer csipogó robbant fel szerte Libanonban. Aznap 12 ember halt meg, és mintegy 2800 megsebesült. Libanon Izraelt tette felelőssé a történtekért. Izrael nem kommentálta a robbanásokat, az Egyesült Államok pedig óva intett attól, hogy a térségben tovább eszkalálják a konfliktust.

Borítókép: Icom logóval ellátott walkie-talkie egy üzletben Tokióban 2024. szeptember 19-én (Fotó: AFP)