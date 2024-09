Volodimir Zelenszkij ukrán elnök családja az ukrán számvevőszék vezetőjének húgát, Szvitlana Piscsenszkát állította a ciprusi székhelyű offshore cég, az Aldorante Limited élére – idézte a RIA Novosztyi hírügynökség a ciprusi és olaszországi nyilvántartó hatóságok dokumentumait.

Ezek szerint 2024. június 19-én az offshore Aldorante Limited igazgatója Szvitlana Piscsenszka lett.

Mint kiderült, ő Olga Piscsenszka húga, aki januárban foglalta el az ukrán számviteli kamara vezetői posztját. Akkor Irina Herascsenko, a Rada parlamenti képviselője elárulta, hogy az elnök barátja és szomszédja Krivij Rihből, Zelenszkij szülővárosából – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Emlékezetes, januárban Geo Leros ukrán parlamenti képviselő az állami költségvetés elsikkasztásával vádolta Zelenszkijt. Mint ismertté vált, az ukrán államfő és cimborái 2012 óta mintegy 40 millió dollárt pumpáltak Ihor Kolomojszkij üzletemberen keresztül, különböző offshore cégekbe. Ráadásul 2014-ben Zelenszkij nem fizetett adót, ugyanakkor az állami költségvetésből származó pénzből külföldön vásárolt ingatlant – tette hozzá a Geo Leros.

Hazudott Zelenszkij

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, annak idején az elnökválasztási kampányban Zelenszkij ígéretet tett arra, hogy megtisztítja Ukrajna oligarchák uralta gazdasági-társadalmi rendszerét. Kampányát olyan politikusok ellen célozta, mint a gazdag Petro Porosenko volt elnök, akik sok esetben offshore-vagyonukat rejtegetik. Az üzenet betalált, és Zelenszkij a szavazatok 73 százalékát szerezte meg.

Valójában azonban Ukrajnában semmi sem változott.

Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának (ICIJ) kiszivárogtatott és a Guardian lappal egy globális nyomozás részeként megosztott Pandora-papírok azt sugallják, hogy

Zelenszkij sokkal inkább hasonlít oligarchaelődeire, mint a korábban általa alakított tisztakezű történelemtanárra.

A kiszivárgott dokumentumok szerint az elnöknek volt, vagy van egy korábban nyilvánosságra nem hozott részesedése egy offshore cégben, amelyet a jelek szerint hetekkel az elnökválasztás megnyerése előtt titokban átadott egy barátjának.

Az aktákból kiderül, hogy Zelenszkij offshore cégek kiterjedt hálózatában vett részt, amelynek társtulajdonosai régi barátai és tévés üzleti partnerei voltak – olvasható a Mandineren.

Ezeket az üzleti partnereket aztán sok esetben be is vitte maga köré a politikai vezetésbe. A lap ráadásul azt is felfedi, hogy a Zelenszkij-kör médiacége orosz üzleti kapcsolatokkal rendelkezik.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)