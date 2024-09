Matteo Salvini most is megvédené hazáját az illegális bevándorlóktól

Matteo Salvini a Libero újságnak adott interjújában úgy nyilatkozott, reméli, hogy a józan ész fog győzni. Szerinte a határvédelem nem számíthat bűncselekménynek, és leszögezte, hogy újra ekképpen döntenek.

Tiszteletben tartottam a szavazóknak tett ígéretemet, akik azt kérték, hogy állítsam le az illegális bevándorlást

– mondta a Liga vezére. Salvini azt is hangsúlyozta, hogy belügyminisztersége idején minimálisra csökkent a Földközi-tengeren bekövetkezett tragédiák száma is. Salvini egyúttal bejelentette azt is, hogy az elkövetkező két hétvégén több olaszországi városban is aláírásokat gyűjt majd a pártja, hogy a bíróság is világos képet kapjon ebben a kérdésben.

Giulia Bongiorno, Salvini védőügyvédje úgy nyilatkozott, a vádemelés megfogalmazása is azt bizonyítja, hogy politikai perről van szó, hiszen a korabeli kormány migrációs biztonsági csomagját támadja.

A bírák szerint először biztos kikötőt kell kijelölni, majd azt követően egyeztetni az újraelosztásról a tagországok között. Salvini ellentétesen járt el, de döntése a kormány irányvonalát követte, tehát politikai perről van szó

– mondta Bongiorno. Antonio Tajani külügyminiszter egy interjúban elmondta, bízik abban, hogy a bíróság végre elismeri, hogy Salvini a törvények szerint járt el.

Borítókép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)