Tony Abbott: Magyarország a konzervatív siker lenyűgöző példája

A héten zajlott a Danube Institute és a The Heritage Foundation nagyszabású évadnyitó csúcstalálkozója, a Geopolitical Summit, melyet immáron negyedik alkalommal rendeztek meg Budapesten. A konferencia fókuszában idén az átalakuló világrend állt, a konferencián felszólalt többek között Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök is, aki a Mandinernek interjút is adott.

A volt kormányfő szerint a Danube Institute azért képes annyi érdekes gondolkodót idevonzani a világ minden tájáról a konferenciáira, mert Magyarország jelenleg politikailag egy lenyűgöző hely. A Nyugat külső és belső egzisztenciális kihívásokkal néz szembe, bármit is mondanak Magyarország egyes politikáiról, akár Ukrajnával kapcsolatban is, csak hogy kritizálják – vélekedett Tony Abbott.

Szerinte az alapvető probléma Nyugaton jelenleg az, hogy a világ legsikeresebb társadalmai teljesen elvesztették az önbizalmukat, elvesztették a hitet magukban a történelmük miatt.

Orbán Viktor nemcsak politikailag sikeres, hanem egy kulturálisan is erős konzervatív, aki fellépett az önbizalomhiány ellen, és ellenállt azoknak a politikáknak, amely az önbizalomhiányból fakadnak, mint az ellenőrizetlen bevándorlás, a genderizmus

– mutatott rá Abbott, hozzátéve, hogy ez teszi Magyarországot a konzervatív siker lenyűgöző példájává.

A nyugati konzervatívok közül ellenben néhányan csak névleg konzervatívok, a címke mögött valójában baloldali progresszívek, másokból pedig a bátorság hiányzik – hangsúlyozta a volt kormányfő.

Ha a hited tényleg jobban tükrözi a valóságot, mint az alternatíva, akkor lehetsz politikailag sikeres. Politikusként politikailag sikeresnek kell lenned. És ha nem vagy politikailag sikeres, az azért van, mert vagy változtattál a meggyőződéseden, vagy mert nem érveltél elég jól a meggyőződésed mellett

– magyarázta Abbott.

A sikeres politika egyik vastörvénye, hogy nem szabad felesleges ellenségeket szereznünk. De mindazonáltal vannak olyan harcok, amelyeket egyszerűen meg kell vívni, és nem szabad visszariadni tőlük

– tette hozzá.

Egy ország, amely elveszíti az ellenőrzést határai felett, végső soron elveszíti szuverenitását. És az az ország, amely nem tudja ellenőrizni a bevándorlást, egyfajta békés inváziónak teszi ki magát

– hívta fel a figyelmet a korábbi ausztrál kormányfő a migráció veszélyeire, hozzátéve, hogy az európai uniós tagállamok hosszú távú túlélése szempontjából elengedhetetlen, hogy ellenőrzés alá vonják az illegális és a legális bevándorlást egyaránt, ma pedig ez nincs így.

Abbott szerint a kérdés kapcsolódik a demográfiához is.

Tudják, az önbizalom legnagyobb jele, hogy vannak gyerekeink, és az az ország, amelyiknek nincsenek gyerekei, az az ország elvesztette a hitét önmagában

– mondta a volt kormányfő.

A hasonló konferenciák fontosak a sikeres konzervatív nemzetközi együttműködés felépítése szempontjából, mert sok országból hoznak össze jelentős jobboldali gondolkodókat

– emelte ki a volt ausztrál miniszterelnök.

A modern világ alapvetően az angol–amerikai világrend terméke, amely lényegében 1815 óta létezik. Ez jelenleg rendkívüli kihívásoknak van kitéve. És a nagy kérdés az, hogy van-e a Nyugatnak általában és különösen az angolszász országoknak önbizalma és bátorsága ahhoz, hogy megőrizzék önmagukat, amelyhez gazdasági és katonai erő is egyaránt szükséges. És jelenleg ez egy nyitott kérdés

– világított rá Tony Abbott a Mandinernek adott interjúban.

Borítókép: Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP)