Vita és harc a mélytengeri ásványokért

Azt, hogy számos tenger mélyén találhatók ásványkincseket tartalmazó gumók, amelyeket potenciálisan ki lehetne termelni, az 1870-es években fedezte fel egy John Young Buchanan nevű skót vegyész a modern oceanográfia kezdetét jelentő Challenger-expedíció során. Közel száz évvel később, 1965-ben jelent meg John L. Mero The Mineral Resources of the Sea (A tenger ásványkincsei) című könyve, amelynek központi szerepe volt a mélytengeri bányászat koncepciójának elindításában (Dive and Discover, 2024; Cronan, 2015). A jelenleg születőben lévő mélytengeri bányászat a zöldátállás fontosságának növekedésével párhuzamosan egyre ígéretesebb lehetőségnek tűnik számos ország és vállalat számára, ugyanakkor ellentmondásos volta miatt egyre erősebbek a bányászatot ellenző hangok is.