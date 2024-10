A család van a középpontban

Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsalád a párbeszéd szerepét kívánja betölteni a különböző konzervatív formációk között. Kiemelt fontosságúnak tarják, hogy mindenfajta ideológiai távolság megszűnjön a jobbközép erők között és megfelelő hangsúllyal tudjanak fellépni közösen az uniós intézményekben.

Antonio Giordano, az Olasz Testvérek képviselője, az Európai Reformisták és Konzervatívok főtitkára lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy az ECR mindig a párbeszédet állítja a középpontba. Mindenkivel megpróbálnak párbeszédet folytatni, hiszen ez a legmegfelelőbb mód az ideológiai akadályok leküzdéséhez. Ezért hívták meg a családkongresszusra az európai jobbközép erőit, a Patrióták Európáért párt tagjait, ahogyan az Európai Néppárt politikusait is. Természetesen a Liga tagjai is részt vesznek, akik a patrióta pártcsoportba tartoznak.

Az ECR főtitkára hangsúlyozta, hogy család témája központi szerepet tölt be a jobbközép erők politikájában, éppen ezért már második alkalommal rendezik meg Horvátországban a demográfiai problémákat megvitató kongresszust.

Hozzáfűzte, sajnálatos módon a család túl gyakran kerül ideológia támadások középpontjába. A konzervatívok célja, hogy elhárítsák azokat az ideológiai megközelítéseket, amelyek az alapértékek megsemmisítésére törekszenek és új alapokra helyezzék a család intézményét. Végül leszögezte, biztosak abban, hogy az Itáliát sújtó demográfiai télből nem az jelenti a kiutat, ha illegális bevándorlókkal pótolják a népesség csökkenését. Az illegális migrációt kezelni kell, nem pedig elszenvedni annak következményeit. Az olasz kormány feladata, hogy előteremtse a megfelelő forrásokat a családok és a fiatalok támogatására – nyilatkozta Antonio Giordano képviselő.

A kongresszuson patrióta pártcsoport tagjai közül a Liga politikusai mellett Gál Kinga, a Fidesz alelnöke, a Patrióták Európáért európai frakció első alelnöke is részt vett. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy a közös értékek és alapok mentén kell együttműködnie az európia jobboldali erőknek. Lapunknak úgy nyilatkozott, örül, hogy meghívást kapott az Európai Konzervatívok hétvégi családpolitikai nagykonferenciájára.

Úgy véli a meghívás azt üzeni, hogy vannak olyan közös értékek, vannak olyan közös célok, amiben a jobbközép erők együtt tudnak működni az elkövetkező időszakban. Bár ez eddig is így volt, de most erősebbé tud válni. A Fidesz alelnöke hangsúlyozta, ezeken a közös pontokon, mint például a családpolitika kell komoly, erős szövetséget építeni az Európai Unióban. A konzervatív jobboldalon ugyanazt vallják a családok és a gyermekek védelméről, hogy az erős európai nemzetek záloga a család. Gál Kinga az is kiemelte, hogy a magyar családpolitika példaértékű. Követendő a nemzeti elkötelezettségű pártok számára is mindegyik tagállamban egész Európában, de világszerte is.

A Fidesz alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy problémát jelent az európai politikai felfogásban a döntéshozók szintjén, hogy a gyermekek iránti felelősséget kivonták a döntéshozatali egyenlegből. Pontosan ez az oka annak, hogy hibás politikai döntések születnek. Hangsúlyozta, minden törvényhozó számára meghatározó kell legyen az, hogy a gyermekek iránti felelősséggel hozzák meg a döntéseiket az elkövetkező években. Ebben a kérdésben is szoros együttműködést szorgalmaz az európai konzervatív barátokkal a családkongresszuson.

Beneda Attila a család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár a panelbeszélgetésen illusztrálta, hogy Magyarország Alaptörvénye védi a házasság intézményét, mint férfi és nő közötti szövetséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját, amelyben az anya nő, az apa férfi. Elmondta, hogy a magyar kormány családpolitikájának célja, hogy folyamatosan javuljon a családok anyagi helyzete, valamint bővüljenek a fiatalok életkezdési lehetőségei és lakhatási feltételei. Ismertette azt is, hogy Magyarországon 2010-ben bekövetkezett családbarát fordulat óta a környezet és az intézkedések is családbaráttá váltak.

Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a magyar kormány számára a család intézményének helyreállítása, mivel az elmúlt mintegy fél évszázad rengeteg kárt és rombolást okozott. Utalt a kommunista diktatúra társadalom- és vallásellenes örökségére, vagy a rendszerváltás utáni szociálliberális kormányok családellenes intézkedéseire. Hozzáfőzte a mai fogyasztói társadalom is megpróbálja lerombolni a nemeket, az identitást, a vallást és a családot, mindazokat az értékeket, amelyeket 2010 óta a jobboldali kormányok megőriznek és erősítenek.

Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet helyszínen tartózkodó külügyi igazgatója kiemelte: a magyar jelenlét szimbolikája is fontos, hiszen Gál Kinga nemcsak a Fidesz, hanem a Patrióták Európáért frakció alelnöke is, ráadásul az első alelnök. Világos, hogy az európai konzervatívok is látják, a szuverenista pártoknak együtt kell működni. Hiábavaló az európai baloldal próbálkozása, hogy éket verjen az ECR és a Patrióták közé. Ez a meghívás is látványos cáfolata annak, hogy a Fidesz és Patrióták el lennének szigetelve az Európai Parlamentben. A szimbolikán túl legalább ilyen fontos a magyar családpolitikai jó gyakorlat elismerése is a kormány meghívásával.

Több megszólaló is hivatkozott és dicsérte a magyar intézkedéseket, Mateusz Morawiecki tette ezt úgy, hogy barátjának nevezte a magyar miniszterelnököt.

Mindennek a nemzetközi jelentősége abban áll, hogy megerősítik a Fidesz–KDNP, illetve a magyar kormány európai szövetségeseit: reálisak és sikerrel megvalósíthatók azok a célkitűzések, amelyekkel a saját országaikban fellépnek a családok védelmében.

Borítókép: Illusztráció, család