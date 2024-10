Évszázados rejtélyek kerülnek elő a baldachin alól a Szent Péter-bazilikában

Most a baldachin mellett restaurálták a főoltár mögötti úgynevezett Katedra-oltárt is. Ennek közepén egy hatalmas aranyozott bronztrónus áll, és benne egy másik, sokkal régebbi pápai trónust is találtak. A harmadik században készült pápai széket elefántcsont díszítés gazdagítja, Héraklész hőstettei ábrázolásával keresztény olvasatban. A trónust december 8-ig a főoltárnál állítják ki, hogy a látogatók egészen közelről megcsodálhassák.

Szintén a szentévre készül el Michelangelo szoborcsoportját, a Pietát védő új üvegfal is, addig a szobor bármilyen védőréteg nélkül látható a bazilikában teljesen más fényviszonyok között. Nem véletlen, hogy a megszokottnál nagyobb a tömeg körülötte. A helyreállítási munkák a Kolumbusz Lovagjai jótékonysági szervezet finanszírozásával valósultak meg.