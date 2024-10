Felújított katolikus templomot adott át együtt a szerb és a magyar elnök

Kifejezi és megerősíti ez azt is, hogy Szerbia Vajdaság tartományában a szerbek mellett megbecsülésben részesülnek az itt szülőföldjükön élő magyarok is. Helye van az ortodox hívek mellett, a római katolikus híveknek is. A zsablyai Havas Boldogasszony és Szent Miklós-templom két tornya egységet hirdet, a több nyelven beszélő, más-más kultúrájú és rítusú, de államiságuk megszületése óta ugyanazt az egy Istent szolgáló népek egységét.