Sulyok Tamás: Magyarország és az EU számára is kulcsfontosságú, hogy Szerbia mielőbb az Európai Unió teljes jogú tagja legyen

Sulyok Tamás szerbiai látogatása folytatásaként Belgrádba érkezett. A balkáni ország fővárosa már vasárnap este felkészült a magyar köztársasági elnök fogadására. Belgrád több pontját is ellepték a magyar zászlók.

Sulyok Tamás közösségi oldalán is megosztotta a Belgrádban látható óriási magyar lobogóról szóló képet.

Magyarok Belgrádban

– olvasható a köztársasági elnök bejegyzésében.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (b) és Alekszandar Vucsics szerb államfő (b) Belgrádban (Fotó: Csudai Sándor)

Hétfőn délelőtt Alekszandar Vucsics katonai tiszteletadás mellett fogadta a magyar köztársasági elnököt.

Sajtótájékoztatójukon Sulyok Tamás kiemelte:

Van egy magyar közmondás, miszerint a szerencse hozza, de a szükség próbálja meg a jó barátokat. A magyar–szerb barátságot nem a szerencse hozta. Ezt mi magunk választottuk, és meg is dolgoztunk érte az évszázadok során.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (b) és Alekszandar Vucsics szerb államfő (j) Belgrádban (Fotó: Csudai Sándor)

A köztársasági elnök hozzátette: A szükség viszont többször próbálta, és próbálja most is, de büszkén mondhatom, hogy tartósnak bizonyul.

Magyarország köztársasági elnökeként a harmadik hivatalos látogatása – a római Szentszék és Bécs után – ide, Belgrádba vezetett. Szerbiára ugyanis nemcsak stratégiai partnerként, hanem őszinte barátként is tekintünk – mondta.

Magyarország és az EU számára is kulcsfontosságú, hogy Szerbia mielőbb az Európai Unió teljes jogú tagja legyen. Szerbia felvétele nélkül ugyanis a Balkán nem stabilizálható – jelentette ki. Kiemelte:

Ezért Magyarország minden politikai és szakmai segítséget megad a csatlakozási folyamat mielőbbi sikeréhez. Úgy vélem, hogy ideje lenne a Nyugat-Balkánnak húsz éve tett ígéretet beváltani.

A térséget érő jelenkori kihívások mindannyiunkat érintik, vagyis közösek. Ezért csak közösen érdemes ezeket kezelni. Szerbia és Magyarország példát mutat ebben. Együttműködésünk számos konkrét eredménnyel jár mind a gazdasági, mind pedig a kulturális területen – fejtette ki a köztársasági elnök.

Nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül, ahogy szerb energiabiztonság sincs Magyarország nélkül. Egymásra vagyunk utalva

– húzta alá Sulyok Tamás.

Szerbia megbízható partner és tranzitország, így potenciálisan a déli irányú földgázszállítás mennyiségi növelése is lehetséges, nem beszélve a tervezett új kőolajvezetékben rejlő lehetőségekről – hangsúlyozta.

A vasúti közlekedés területén is kiváló az együttműködés. Gratulálok szerb partnereinknek, hogy már idén, határidő előtt befejezik a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztéseit. Mi is hamarosan befejezzük a déli szakaszon a sínek lefektetését, így várhatóan 2026-ban a magyarországi szakaszon is elindulhat a közlekedés

– tette hozzá.

Sulyok Tamás beszélt arról is, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a határforgalom a két ország között, ezért mindent megtesznek a határátlépés felgyorsítása és a zökkenőmentesebb átléptetés elősegítése érdekében, ha kell új határátkelők nyitásával is. Országaik viszonyában ugyanis a legfontosabb szereplők a nemzeti kisebbségek.

A szerbiai magyarság helyzete példaszerű és rendezett, amiért, mi magyarok hálásak vagyunk az elnöknek és a szerb népnek, fűzte hozzá. A Vajdasági Magyar Szövetség aktív és megkerülhetetlen tényezője a magyar–szerb kapcsolatrendszernek.

Ennek köszönhetően a vajdasági magyarok évek óta közösségileg és egyénileg is megbecsültek Szerbiában, és a szerzett jogaik sem csorbultak. Mi magyarok is igyekszünk a magyarországi szerbeknek minden jogot és lehetőséget megadjuk – jelentette ki.

Sulyok Tamás köszönetét fejezte ki, hogy Alekszandar Vucsics Szerbia államfőjeként kiáll a szerbiai magyarok mindennapjait javító és társadalmi megbecsültségét növelő kezdeményezések mellett.

A megbékélési folyamat nem jöhetett volna létre a kölcsönös belátás és megbocsátás képessége nélkül. Ezért is megtiszteltetés számomra, hogy ma Csúrogra és Zsablyára is ellátogatunk, ahol közösen hajtunk fejet a II. világháború során ártatlanul kivégzett magyarok és ártatlanul kivégzett szerbek emlékművei előtt

– mondta.

Alekszandar Vucsics a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Szerbia és Magyarország viszonya a legmagasabb szinten van. Ezért köszönet jár Orbán Viktor miniszterelnöknek és a mostani valamint a korábbi államfőknek. Magyarország jelentős népszerűségnek örvend a balkáni országban, s barátként tekintenek rá. Úgy fogalmazott:

Azt mondanám, hogy őszinte barátként tekintünk a magyar emberekre. És mindaz, amit ma együtt teszünk, egy újabb lépés lesz a még erősebb barátságunk láncolatában.

Sok közös érdeke van a két országnak. Megjegyezte, Szerbiának és Magyarországnak több területen is átfogó kapcsolata van.

A szerb elnök reményét fejezte ki, hogy egy nappal a gyorsvasút szabadkai szakaszának megnyitása előtt négy ország, Magyarország, Szerbia, Észak-Macedónia és Görögország között szerződést írnak alá a gyorsvasútról, majd hozzátette, hogy a cseh miniszterelnök két-három napon belül Szerbiában lesz.

Ami a gázt illeti, továbbra is megbízható partnere leszünk Magyarországnak. Szeretnénk egy közös villamosenergia-tőzsdét is

– mondta. A Horgos-Röszke határátkelőt is bővítik, hogy ne kelljen az embereknek órákat kell várniuk – jelentette be Vucsics.

12 éve 768 millió euró volt az árucsere-forgalom a két ország között, tavaly 3,1 milliárd. Magyarország a 13. helyről a 4. kereskedelmi partnere lett Szerbiának, jelentette ki a szerb államfő.

A szerb elnök kiemelte a magyar–szerb együttműködésben a VMSZ szerepét is. Az államfő hozzátette, hogy beszéltek az orosz–ukrán háborúról és az amerikai elnökválasztásról is.

Mint arról korábban beszámoltunk, Sulyok Tamás szerbiai látogatása kezdetén a VMSZ vezetőivel találkozott Palicson. Sulyok Tamás a vajdasági magyarság helyzetéről, eredményeiről, s kihívásairól egyeztetett. Az elnök kijelentette: Magyarországról Szerbiára nemcsak stratégiai partnerként, hanem őszinte barátként is tekintünk.