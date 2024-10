Fordulat a háborúban: Erdogan keresztbe tett Putyinnak

A cikk rámutat arra is, hogy bár Törökország lépése jelentős, a globális ellátási láncok összetettsége miatt továbbra is nehéz lesz teljesen megakadályozni, hogy kulcsfontosságú technológiák eljussanak Oroszországba. A közvetítő országokon keresztül történő kereskedelem, valamint olyan nagy exportőrök, mint Kína és India folyamatos szállításai miatt az orosz hadiipar valószínűleg továbbra is hozzá fog jutni bizonyos mértékben a szükséges alkatrészekhez és technológiákhoz.