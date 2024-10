Hollandia, Magyarország, Franciaország, Olaszország a példa arra, hogy győzedelmeskednek a patrióták Európában

Ondrej Knotek cseh európai parlamenti képviselő Andrei Babis cseh elnök üdvözletét vitte el Pontidába. Elmondta,

hisznek abban, hogy a társadalom hajtóereje a család, az erős tagországok pedig erős Európát alkotnak.

Hangsúlyozta, hogy az európai országok lakosait és gazdaságait védelmezni kell a migráció okozta károktól. Elengedhetetlen a környezet kímélése, ennek azonban nem az a módja, hogy bezárásra kényszerítjük a vállalkozásokat, ellenkezőleg, védeni kell a munkahelyeket. Hangsúlyozta, hogy közösen kell felvenni a harcot az illegális bevándorlás ellen, elfogadhatatlan, hogy egy volt belügyminisztert hat év börtön fenyeget, amiért megvédte országa határait.

🇨🇿 @KnotekOndrej: Dobbiamo lottare contro l'immigrazione clandestina ed è incredibile che l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini rischi 6 anni di carcere per aver difeso i confini. Ha tutto il mio supporto!#Pontida24 pic.twitter.com/SGe26hmB53 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2024

Milyen Európát kívánunk gyermekeinknek hagyni? – tette fel a kérdést a pontidai összejövetelen Marelene Svazek, az Osztrák Szabadságpárt alelnöke. Beszéde elején elmondta, fiatal kora ellenére tapasztalja, hogy Európa hogyan alakult át az elmúlt években, fájdalmas azt tapasztalni, hogy az európai kultúra kénytelen lemondani hagyományairól.

– Azt látni, hogy hogyan tagadja meg identitását és írtja ki önmagát Európa. Az európai embereket megpróbálják meggyőzni arról, hogy ez a folyamat a haladás útja. Kérdés, hogy valóban ezt az Európát akarjuk gyermekeinknek hagyni, vagy olyan Európát, amely elhagyja identitását és gyökereit? Nem

– jelentette ki az osztrák politikai vezető. Mint mondta:

– Erős Európát akarunk, amely képes megvédeni határait, identitását és gyökereit, amely bátor döntéseket hoz, ahogyan azt Salvini is tette. Ő Európa értékeit védte meg, nem csak saját hazáját.

Elmondta, azt kívánja, hogy gyermekeink sértetlenül sétálhassanak Budapest festőien szép utcáin, vagy zavartalanul fényképezhessenek a kölni dóm előtt. – Európa-szerte ébredőben vannak a patrióta mozgalmak, akiknek együtt, közösen kell megvalósítanunk az Európai álmot – mondta az osztrák politikus.

🇦🇹 Marlene #Svazek: Alla prossima generazione vorrei raccontare di un’Europa di orgoglio e tradizione, con il coraggio di prendere decisioni chiare, come ha fatto Matteo Salvini, che ha messo la difesa dei confini sopra a ogni cosa, anche del suo interesse personale.#Pontida24 pic.twitter.com/AsTV4k6zsY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2024

Jose Antonio Fuster, a spanyol Vox párt szóvivője szerint a baloldal közös ellenség, hiszen mindent megtesznek, hogy megváltoztassák, amik vagyunk, fenyegetik gyermekeink jövőjét.

– Gyökerek és hagyományok nélküli társadalmat akarnak. Azt akarják, hogy Spanyolországban átvegye a hatalmat az iszlám fanatizmus. Az európai országok évszázadokon keresztül harcoltak ellene, és most sem engedhetjük meg, hogy áldozatuk hiábavaló legyen. Nem áltathatjuk magunkat, Európa történelme egyik legnehezebb időszakát éli

– szögezte le a spanyol szóvivő.

🇪🇸 @joseafuster: Oggi i patrioti europei guardano questo prato di Pontida come rinnovato simbolo di resistenza e speranza in tempi di nemici feroci.#Pontida24 pic.twitter.com/aoRhy39W8f — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2024

Mint mondta, érték és erkölcsi válság van folyamatban, az egyedüli kiutat az európai patrióta erők összefogása jelentheti. Az egység elengedhetetlen ahhoz, hogy a jobboldali erők olyan gátat építsenek, amelyek megállítják azokat, akik a jóllét szétrombolására törekednek. – Csak az összefogás vezet győzelemre, csak egységben lehet erős és büszke Európát építeni, amely fáklyaként lobog és amit már szinte kioltottak, de egy elhaló láng még maradt belőle. Ez is elegendő ahhoz, hogy fellobbanjon és segítsen megtalálni a haza vezető utat – mondta el a spanyol Vox üzenetét Fuster.

Jair Bolsonaro volt brazil elnök videóüzenetben köszöntötte az összegyűlteket. Hangsúlyozta, Matteo Salvini feladata volt belügyminiszterként, hogy eldöntse, ki lép be az országba és ki nem.

– A baloldal nem érez felelősséget hazája iránt. A jobboldali kormányoknak azonban harcolniuk kell az illegális bevándorlás ellen, és össze kell fogniuk

– emelte ki.

🇧🇷 @jairbolsonaro: A casa nostra deve entrare chi vogliamo noi. Matteo, devi continuare a combattere contro l'immigrazione clandestina!#Pontida24 pic.twitter.com/qedEOcxauV — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2024

Anderé Ventura, a portugál Chega párt elnöke úgy kezdte beszédét, sajnálatos, hogy Matteo Salvini üldözés áldozata saját hazájában. Nem akármilyen okból kifolyólag, hanem azért, mert megvédte népét, megvédte Európát az illegális bevándorlástól. Hitt benne, és most is hisz abban, hogy Olaszországnak védelemre van szüksége. Meg kell védenünk őt, nem engedhetjük, hogy üldözzék. Elmondta, hogy ahogyan Itália, úgy Portugália is a tömeges bevándorlás áldozata. Mint mondta, Európának még több Matteo Salvinire lenne szüksége.

– A portugál és olasz kivándorlók, akik Amerikába mentek gyárakat, termőföldeket és munkalehetőséget kerestek, nem pedig támogatásokat, hogy a társadalmat terheljék. Nem a külföldiek ellen van kifogásunk, de nem fogadhatjuk el, hogy mások azért jönnek országainkba, hogy ők mondják meg, hogyan kell élnünk, hogyan kell a nőknek öltöznie és milyen vallásban kell hinnünk

– tette hozzá a portugál politikus, és kiemelte:

– Keresztény Európában élünk és büszkék vagyunk a kereszténységre.

Arról is beszélt, holnap lesz egy éve, hogy Izraelt megtámadta a iszlám radikális csoport. – Az európai baloldal a terroristák oldalára állt, akik nem tisztelik a nőket és a szabadságot. Nekünk azonban ki kell állnunk Izrael mellett. Matteo Salvini mellett kiállnak európai barátai, győzedelmeskedni fog, ahogyan az európai patrióták is – zárta felszólalását Ventura.

🇵🇹 @AndreCVentura: C'erano tanti motivi per venire qua oggi, ma il più importante di tutti è che Matteo Salvini è perseguitato nel suo Paese per aver difeso le frontiere dall'immigrazione clandestina. Noi tutti dobbiamo difenderlo, abbiamo bisogno di più Matteo Salvini in tutta… pic.twitter.com/xpRc2xi2Ht — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2024

Jordan Bardella, a spanyol Nemzeti Tömörülés párt elnöke videóüzenetben csatlakozott az eseményhez. Elmondta, Franciaországban, Magyarországon, Ausztriában és Itáliában is összefogtak az állampolgárok a saját biztonságuk és jóllétük védelmében. Gratulált Matteo Salvininek és támogatásáról biztosította a bírósági támadások miatt. A francia szövetséges hangsúlyozta, a civil szervezeteknek és az embercsempészeknek kellene a vádlottak padjára ülniük, nem Salvininek.

A francia politikai vezető megköszönte Orbán Viktornak a bátorságát és mindazt, amit a kontinens védelmében tett. Ígéretet tett arra, hogy Brüsszelben a patrióta erők közösen veszik védelmükbe a nyugati kultúrát és Európát.

🇫🇷 @J_Bardella: In tutta Europa le persone si battono per la propria prosperità, sicurezza e identità. Voglio congratularmi con Matteo Salvini per i risultati che ha ottenuto da ministro dell’Interno e ribadisco tutto il mio sostegno di fronte alle persecuzioni giudiziarie che… pic.twitter.com/gQSuCY8JKN — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2024

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke lelkes beszédét azzal kezdte, hogy szeretetét és elismerését fejezte ki Matteo Salvininek. Biztosította arról, hogy a jövő heti bírósági kihallgatás során mellette leszenek, hiszen hősként tekintenek rá. Emlékeztetett arra, hogy kilencszáz éve itt, Lombardiban esküt tettek arra, hogy együtt fognak harcolni a szabadságért. Most újabb esküre van szükség, hogy az európai patrióták kiálljanak Matteo Salvini mellett. – Senki sem állíthat meg minket – hangsúlyozta a holland vezető. Elmondta, hogy biztos abban, hogy nem tudják megállítani Salvinit, sőt még erősebb lesz, mint korábban.

🇳🇱 @geertwilderspvv: Nove secoli fa, la città di Pontida ha giurato di unirsi per combattere a difesa della libertà. Oggi, è arrivato il momento di un nuovo giuramento: essere al fianco di Matteo Salvini.#Pontida24 pic.twitter.com/16SR5D1O5J — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 6, 2024

Aquinói Szent Tamást idézte, aki azt állította, hogy a patriotizmus erkölcsi kötelesség, erény. Kijelentette, Matteo Salvini is az erény embere. Hozzáfűzte, meg akarják állítani a korunk legnagyobb kihívását jelentő tömeges illegális bevándorlás árhullámát, nekik ugyanis az a céljuk, hogy idegenek legyünk a hazánkban.

– Sohasem gondoltuk, hogy megtörténhet. Büszkék vagyunk keresztény hagyományainkra, védelmezzük. Visszautasítjuk azokat, akik országaink szuverenitására törnek

– szögezte le a holland vezető. Azt is elmondta, sajnálatos, hogy az illegális migráció miatt a terrorfenyegetés állandó Hollandiában, a bűnözési statisztikák növekszenek. Kijelentette, sohasem hódolnak be az iszlám radikálisok előtt. Végül elmondta, biztos abban, hogy újra felragyog a nap Európára. Mint mondta:

– Hollandia, Magyarország, Franciaország, Olaszország a példa arra, hogy győzedelmeskednek a patrióták Európában. Az idők változnak, éljen az identitás, a szuverenitás, a szabadság.

Azt is leszögezte, hogy kiállnak Izrael mellett, sohasem hagyják magukra a támadások közepette.

