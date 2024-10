Napokon belül megnyitnak Albániában a migrásnközpontok

Az albániai központok létrehozása az olasz kormány kezdeményezése volt, hiszen így a Földközi-tengeren keresztül érkezők menedékkérelmét az Európai Unió határain kívül bírálják majd el. Az olasz miniszterelnök úgy nyilatkozott: a rendkívüli időjárás miatt voltak kénytelenek pár hónapot késni, de a munkálatok befejeződtek.

A terv innovatív megoldásnak számít az illegális bevándorlás kezelése szempontjából, mivel lehetőséget biztosít arra, hogy az Afrikából érkező migránsok menedékjogát az Európai Unión kívül döntsék el.

Ezt a tervet szorgalmazta egyébként Orbán Viktor magyar miniszterelnök is legutóbbi felszólalásában az Európai Parlamentben.

Ez jelentheti az egyedüli megoldást az illegális bevándorlás megállítására, ha csak azok léphetnek Itáliába, akiknek jóváhagyták a menedékjogát

– hangsúlyozza kormányra kerülése óta Meloni is.

Az olasz kormányfő a Med9 csúcstalálkozón Cipruson közölte a hírt. Fabrizio Bucci albán nagykövet ismertette, hogy havonta háromezer személy ellátására alkalmas a létesítmény. Az Albániában épülő migránstáborról szóló egyezmény Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Edi Rama albán elnök között 2023 nyarán jött létre.

Az olasz lapok megjegyzik, hogy Soros György több alkalommal is támadta ezért az albán elnököt.

A megoldás kétségtelenül mérföldkőnek számít a migrációs politikában, hiszen ez az első alkalom, hogy egy unión kívüli ország vállalja az unióba érkező bevándorlók elhelyezését. Több ország is, köztük Nagy-Britannia kormánya is elismerően szólt Giorgia Meloni újító kezdeményezéséről, és érdekeltek abban, hogy kövessék a modellt.

A migránsközpont működtetésének költsége ötéves időszakra 670-850 millió euró körül mozog, mely az olasz államháztartást terheli. A miniszterelnök szerint azonban még így is jelentős pénzösszeget takarít meg az ország. A belügyminiszter Matteo Piantedosi által ismertetett adatok szerint jelenleg évente 1,7 milliárd eurót költ az olasz állam az illegális bevándorlók fogadására.

A belügyi tárca vezetője is megerősítette, hogy az albániai központ a héten már fogadja a migránsokat.

Hangsúlyozni kívánta azt is, hogy a központ nem szögesdróttal körülvett, a kitoloncolásra várókat fogadó, zárt táborokhoz hasonló létesítmény, hanem úgynevezett könnyű fogva tartási központ. Arról is beszámolt, hogy a központok elsősorban az érkezők befogadására szolgálnak, céljuk, hogy néhány napon belül választ adjanak a benyújtott kérelmekre. A nemzetközi védelemre nem jogosult személyeket kiutasítják és visszaszállítják hazájukba. A tárcavezető azt is elmondta, abban bíznak, hogy az indulóknak elrettentő erővel bír az innovatív megoldás.

Az olasz sajtó arról is beszámol, hogy több ország is, köztük Franciaország, Nagy -Britannia, Magyarország is példaértékűnek tartja, olyanok is vannak, akik azt tanulmányozzák, hogy Olaszországhoz hasonlóan úgynevezett hotspotokat állítsanak fel a határaikon kívül.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)