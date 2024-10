Orbán Viktor: Európát az európai baloldaltól kell megvédeni

Szívesen folytattam volna a magyar elnökségi programon kívül más kérdésekről is értelmes és elfogulatlan vitát jogállamiságról vagy éppen korrupcióról, de sajnos az önök propagandája ezt nem teszi lehetővé, pedig szívesen elmondtam volna, hogy az Európai Bizottság jelentése szerint Magyarország az igazságszolgáltatással kapcsolatban minden követelésnek, igénynek eleget tett, amit a bizottság támasztott. Szívesen elmondtam volna, hogy ha nem a Soros György által finanszírozott korrupciós jelentéseket olvassák, hanem mondjuk a Világbank adatait, akkor láthatják, hogy Magyarország korrupció tekintetében állja a sarat. Egyáltalán nem lóg ki az önök országainak sorából. Ha lett volna értelmes vita, akkor elmondtam volna szívesen azt is, hogy a magyar közbeszerzési rendszer a bizottság véleménye szerint is mindenben megfelel azoknak az elvárásoknak, amelyeket itt támasztanak. Szívesen elmondtam volna azt is, hogy a legutóbbi Pew Research kutatások szerint Magyarországon a demokráciával elégedettek aránya magasabb, mint a legtöbb európai uniós országban