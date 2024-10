Vasárnap jeges eső, kedden pedig havazás várható – jelezte előre a regionális katasztrófavédelem

Vasárnap esős időre lehet számítani, amelyet éjszaka és a reggeli órákban köd követhet. A hőmérséklet helyenként 0 fokra is csökkenhet, és emiatt a közutak egyes szakaszain jegesedés alakulhat ki. A hétfői és keddi napokon is eső várható, különösen a megye északi részén, ahol eső és havas eső is előfordulhat, ami tovább rontja az útviszonyokat.