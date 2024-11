A Trumppal való jó kapcsolat felértékelheti Orbán Viktor szerepét az Európai Unióban

Donald Trumpot a következetes kampány segítette hozzá a győzelemhez, a mélyállam lebontásához azonban kompromisszumokra lesz szüksége a régi-új elnöknek – hangzott el a Magyar Nemzet élő podcast adásában, amelyben Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója kérdéseire Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa és Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója válaszolt.

Bár számítottak rá, a szakértőket némiképp meglepte Trump győzelmének mértéke, a közvélemény-kutatások alapján jóval szorosabb versenyt vártak.

Az előzetes szavazások során a republikánusok sikeresen mozgósították támogatóikat, ami hozzájárult a választási eredmények gyors kihirdetéséhez. Az elemzők kiemelték, hogy Georgia állam választási rendszerének átalakítása lehetővé tette a gyorsabb eredményhirdetést.

Kamala Harris vereségét több tényező befolyásolta. Az elemzők szerint a demokraták hátrányos helyzetből indultak, Biden alacsony népszerűségi mutatói miatt. Harris kampányának gyengeségei között említik, hogy nem tudta megfelelően eltávolítani magát a népszerűtlen Biden-adminisztrációtól, amelynek alelnökként része volt. A latinó és afroamerikai közösségek körében is jelentős támogatáscsökkenést tapasztaltak a demokraták.

Trump kampányának sikere részben annak köszönhető, hogy következetesen vitte végig a témáit, mint például a gazdaság helyreállítása és a határvédelem.

Ez a folyamatosság akkor sem tört meg, amikor a nyáron Joe Biden helyett Kamala Harris lett a demokraták elnökjelöltje A republikánusok képesek voltak szavazókat „elszívni” a demokratáktól, míg a demokraták nem tudtak hasonlóan hatékonyan reagálni. Az exit pollok szerint a választók számára a demokrácia és a gazdaság voltak a legfontosabb kérdések.

A republikánusok kivételes helyzetbe kerültek azzal, hogy az elnöki mandátum mellett a törvényhozás mindkét házában többségbe kerültek, és ez várhatóan csak a következő félidő választásig, 2026-ig áll fenn.

Mivel Trumpnak ez a második ciklusa, többször nem indulhat, így elnöksége során arra is törekednie kell, hogy hosszú távon is nyeregben maradjanak a republikánusok. Ehhez viszont kompromisszumokra lesz szükség a pártnak a Trumptól távolabb álló tagjaival, és ennek első jeleit már láthattuk is például abban, hogy végül legtovább kitartó ellenfele, Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet is beállt mögé.

Kompromisszumokra lesz továbbá szükség az úgynevezett mélyállam elleni fellépéshez is. Trump nagyarányú személycseréket tervez a fontos pozíciókban, de az biztos, hogy az establishment ellen fog állni a törekvéseinek.

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban a szakértők lehűtötték a várakozásokat. Egyik napról a másikra nem lehet véget vetni a vérontásnak, túlságosan elmérgesedett a helyzet ahhoz, ahogy egyszerű megoldás szülessen. Emellett Trumpnak olyan megoldást kell találnia, amely nem löki Oroszországot Kína karjaiba.

Végül az amerikai elnökválasztás Magyarországra gyakorolt hatásával kapcsolatban rámutattak, hogy az a tény, hogy az európai vezetők közül Orbán Viktor van a legjobb kapcsolatban Donald Trumppal, felértékelheti a magyar miniszterelnök fontosságát az EU-ban. Emellett várhatóan visszaáll a két ország között a 2016 és 2020 között meglévő jó viszony, bár az biztos, hogy az amerikai nem állami szereplők részéről továbbra is számítani kell beavatkozási kísérletekre.

Borítókép: Donald Trump megválasztott amerikai elnök (Fotó: AFP)