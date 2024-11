Beleszólhatnak-e a lengyelek az amerikai elnökválasztásba?

Vajon beleszólhatnak a lengyelek abba, hogy ki lesz az Egyesült Államok 47. elnöke? Butának tűnik a kérdés, de ha végiggondoljuk, hogy a lengyel származású amerikaiak az Egyesült Államok lakosságának mintegy 3 százalékát teszik ki, már rögtön más a kép.

A választást valószínűleg Pennsylvania, Michigan és Wisconsin szavazói döntik el, és ezekben az államokban nagy lengyel amerikai népesség él

– nyilatkozta az NBC amerikai hírtelevíziónak Dominik Stecula, az Ohiói Állami Egyetem adjunktusa.

Hasonlóan értékelt lapunknak Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa.

Pennsylvania sok szakértő szerint a billegő államok között is a billegő állam. Sokan sarkosan úgy fogalmaznak, hogy Pennsylvania nélkül Harris nem nyerhet, ha viszont Pennsylvaniát megnyeri, akkor nagy valószínűséggel megnyeri az elnökválasztást

– mondta el a szakértő, hozzátéve, hogy a számítások szerint Trump ha az összes többi billegő államot elviszi, akkor Pennsylvania nélkül is nyerhet.

Szerinte a lengyelek feltehetően inkább a demokraták felé húznak, főleg úgy, hogy most a Biden-kormányzat Lengyelországot tekinti egyik fő stratégiai partnerének, de

még így sem hiszi, hogy érdemben befolyásolnák az eredményeket.

Ennek ellenére a demokraták úgy tűnik, nagyon is komolyan veszik a lengyel (és az ukrán) szavazókat. A The New York Times amerikai napilap értesülései szerint a Harris-kampány több mint egymillió dollárt fordított a lengyelekre és az ukránokra célzott hirdetésekre csak Pennsylvaniában.

Szintén sokan kiáltották ki a mérleg lehetséges nyelvének az ázsiai amerikaiakat. Ők a leggyorsabban növekvő választói csoport, idén már 15 millióan járulhatnak az urnákhoz. Többségük nem az Egyesült Államokban született.

De tényleg eldönthetik a választást? Magyarics Tamásnak ezzel kapcsolatban is kétségei vannak.

Mindkét fél nagyon erős Kína-ellenes retorikával él, a demokraták pedig még megspékelik ezt azzal, hogy emberi jogi és polgári jogi kérdéseket is a kínaiak szemére hánynak, míg Trump inkább a kereskedelempolitikában szeretné megfékezni Kínát

– magyarázza a professzor.

Ehhez járul még, hogy bár az ázsiai amerikaiakat jellemzően demokrata szavazónak tartják, de többnyire olyan államokban élnek nagy számban, mint például Kalifornia vagy New York, amelyek egyébként is demokrata bástyák.

Ezekben az államokban az arányok ugyan változhatnak, de a győztes mindent visz elve alapján ez teljesen mindegy

– véli a szakértő.

Kevesebb szó esik róluk, de nagyon is érdekes lehet az eredmények szempontjából egy talán kevésbé nyilvánvaló népcsoport: az amishok. Ők egy német és svájci eredetű anabaptista keresztény közösség, amely évszázadok óta őrzi egyedülálló, a modern technológiát szinte teljesen elutasító életformáját és öltözködését az Egyesült Államok kellős közepén.

Jelentős részük történetesen Pennsylvania és Ohio államokban él, előbbiben mintegy 90 ezer, utóbbiban 84 ezer főt számlál a közösségük.

Pennsylvania egyedülálló jelentőségéről fentebb már bőségesen ejtettünk szót, az itt élő amishok új generációja pedig úgy tűnik, sokkal nagyobb valószínűséggel megy el szavazni, mint apáik tették. Lloyd Smucker amishként felnőtt pennsylvaniai képviselő szerint mivel a földek mennyisége véges, az utóbbi időben egyre több amish indít vállalkozást. Ezzel párhuzamosan egyre aktívabbá válnak politikailag is. Az előző, 2020-as amerikai elnökválasztáson csak az ő körzetében több ezer amish regisztrált életében először a szavazásra, és hasonló számokra számít idén is – idézi a képviselő gondolatait a Breitbart amerikai hírportál.

Az oldalválasztás pedig számukra viszonylag egyértelmű: mivel a vallás, a család, a közösség fontossága, valamint az állami beavatkozás elutasítása számukra igen fontos szempontok, a republikánusok számíthatnak a szavazataikra.

Imádják Trumpot

– szögezi le Smucker képviselő.

Borítókép: Amish család lóvontatta kordén (Fotó: AFP)