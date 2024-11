Biden és szövetségesei miatt világháború törhet ki

A BBC is elismerte, hogy Storm Shadow rakétákat lőttek ki az ukránok orosz területre. A brit közmédia szerint a brit kormány műveleti okokra hivatkozva nem hajlandó nyilatkozni az ügyben, ugyanakkor azt

megerősítették, hogy John Healey védelmi miniszter egyeztetett ukrán hivatali partnerével.

Két Storm Shadow rakétát elfogott az orosz légvédelem a Krasznodar régióban található fekete-tengeri kikötő, Jejszk felett – írja az orosz hadsereggel kapcsolatban álló és több mint 1,3 millió előfizetővel rendelkező Rybar Telegram-csatornára hivatkozva az NDTV indiai médiavállalat, hozzátéve, hogy az információt nem lehetett függetlenül ellenőrizni.

Ezzel új szakaszba lépett az orosz–ukrán háború, hiszen az oroszok szerint a nyugati államok által szállított nagy hatótávolságú precíziós fegyverek bevetése óhatatlanul egyet jelent az azokat átadó országok bevonódásával a háborúba, hiszen a célpontok meghatározásához, illetve programozásához nyugati katonák közreműködésére van szükség.

A brit kormány korábban az eszkaláció kockázata miatt csak Ukrajna nemzetközileg elismert határain belül engedélyezte a Storm Shadow rakéták bevetését. Most azonban úgy tűnik, a Starmer-kormány is beáll azoknak a háborúpárti politikusoknak a sorába, akik támogatják Joe Biden amerikai elnök törekvését, hogy még Donald Trump megválasztott amerikai elnök hivatalba lépése előtt kirobbantsa a harmadik világháborút.

Az Egyesült Államok nemrég jóváhagyta az ATACMS rakétarendszer használatát is, amelyet Ukrajna már be is vetett a Brjanszk régió ellen. Emellett a Biden-kormányzat taposóaknák küldését is engedélyezte az orosz csapatok előrenyomulásának lassítására.

Borítókép: Storm Shadow rakéta (Fotó: NurPhoto via AFP)