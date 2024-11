Elon Musk támogatásával sikerülhet Trump terve

Aki ügyesebb a közösségi felületein, az nagyobb eséllyel nyeri meg a választást.

– emelte ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, hozzátéve: hatalmas szerepe van annak, hogy cenzúrázzák-e vagy sem az online platformokat.

Az utóbbi években Magyarországon és az Egyesült Államokban is annak lehettünk szemtanúi, hogy a jobboldali hangokat igyekeznek elnyomni.

Korlátozzák vagy tiltják a jobboldali tartalomgyártókat, míg a baloldali hangokat felerősítik.

Emlékezetes: maga Donald Trump ki volt tiltva a legnagyobb felületekről, amelynek következtében létrehozott egy saját felületet.

Majd az online platformok tulajdonosai belátták, hogy ez számukra is előnytelen, hiszen a jobboldali szavazókra is szükségük van, így visszaengedték a régi-új elnököt a Facebookra és a Twitterre is.