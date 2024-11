Ferenc pápa békekövete: Európa felelőssége a tartós béke megteremtése

A béke nem a gyengeség jele, erőteljesen kérjük, hogy fejeződjön be a háború – hangoztatta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, Ferenc pápa békekövete az ukrajnai háború ezredik napja alkalmából a római Santa Maria in Trastevere templomban bemutatott misén, amelyen Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége is részt vett szerda este.

Volodimir Zelenszkij felesége a mise előtti órákban részt vett Ferenc pápa szerdai általános audienciáján a Szent Péter téren.

A pápa az audiencia végén köszöntötte Olena Zelenszkát és röviden szót váltott vele.

A katolikus egyházfő az audiencián emlékeztetett, hogy a háború az ezredik napjához érkezett.

A pápa kijelentette, a konfliktus tragédiát és pusztítást jelent Ukrajnának, „szégyenletes csapást” az egész emberiség számára.

Olena Zelenszka felkereste a Vatikánvároshoz közeli Bambino Gesu gyermekkórházat is, ahol sebesült és beteg ukrán gyermekeket ápolnak. A kórház a háború kezdete óta több mint 2500 gyermeket látott el, családjaikat is fogadva.

Az ukrán elnök felesége végül részt vett a misén, amelyet Ukrajnáért Matteo Zuppi bíboros mutatott be a Szent Egyed Közösség római templomában.

Zuppi bíboros, akit a pápa tavaly májusban nevezett ki békekövetként, beszédében hangoztatta, hogy „a béke soha nem számít a gyengeség jelének, ha hiteles keretben születik meg, és utóbbi megteremtése a nemzetközi közösség felelőssége, elsősorban Európáé, amely éppen az évszázadokon át egymással harcoló népek között lehetetlennek tűnő béke biztosítására született”.

Erőteljesen kérjük a háború befejezését egy igazságos és tartós békével

– jelentette ki az olasz püspöki kar (CEI) elnöke.

Hozzátette: sokkal többet kell tenni, és nagyobb bátorsággal, „Ferenc pápa szünet nélkül ezt kéri”.

Matteo Zuppi a háborús felek közötti csatornák nyitva tartását szorgalmazta többek között az Oroszországba vitt ukrán gyerekek hazatérése érdekében; a gyerekek ügyében a Szentszék közvetítőként dolgozik.

