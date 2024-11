Kinek a nevében beszél Donald Tusk?

Az interjú során felmerült Donald Trump amerikai elnökválasztási győzelmének hatása is az európai és lengyel politikára. Golinska szerint ha látható is változás, az csak látszólagos, és Tusk továbbra is a háttérben álló érdekcsoportok utasításait követi. A képviselő szerint ez különösen aggasztó, mert Tusk nem a lengyel nép érdekeit képviseli, hanem azokét, akiknek valamilyen érdekük fűződik a politikájához.