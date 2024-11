Még több száz halottja lehet a spanyolországi ítéletidőnek + videó

Tovább keresik az eltűnt embereket a spanyol mentőcsapatok az árvíz sújtotta településeken. Éjjel sikerült beküldeni az első csónakot a Valencia melletti Aldaya bevásárlóközpontja, a Bonaire mélygarázsába, amit a felszínig elárasztott az özönvíz.

Lo del parking del CC Bonaire va a ser una tragedia inimaginable. Para estos momentos aún continua inundado.



Es el centro comercial más grande y concurrido de Valencia, su parking tiene 5700 plazas. Muchas personas bajaron pensando que ahí estaría más seguros.



Terrorífico. pic.twitter.com/GF6nccfHiU — Javi Oliveira (@javioliveira) November 3, 2024

A plázában több százan rekedtek bent és ott is kellett tölteniük a múlt keddről szerdára virradó éjszakát. Több szemtanú is azt mondja, hogy a parkolóban több halott is lehet, mivel sokan voltak a létesítményben a vihar idején, ráadásul többen pánikszerűen indultak le a garázsba, amikor jött az ár, hogy kimentsék a kocsijukat.

La UME drena el parking del centro comercial de Bonaire. Hablamos con Guillermo Luján, alcalde de Aldaia (Valencia) https://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora4N pic.twitter.com/K7pquhu1mb — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 4, 2024

Especialistas en #PolicíaCientífica han accedido esta mañana junto a la @UMEgob al interior del parking del centro comercial Bonaire de #Aldaia pic.twitter.com/2hIGetRrCd — Policía Nacional (@policia) November 4, 2024

A mentőcsapat vezetője hétfőn délelőtt közölte, hogy napok óta szivattyúzták a vizet, mire vasárnap kora este sikerült beküldeni az első szakembereket csónakokkal és kajakokkal.

Az éjszaka folyamán át tudtak nézni ötven járművet, amelyek üresek voltak. Hétfőn tovább folytatják a parkolóház átvizsgálását, és arra számítanak, hogy akár több száz holttestet is találhatnak odabent.

A többi mentőcsapat hétfőn szintén az eltorlaszolt alagutakra és mélygarázsokra fókuszál, azokból próbálják meg kiemelni az autóroncsokat.

La entrada del parking del centro comercial Bonaire. Quién haya estado en ese parking sabe lo grande que es y que son dos plantas. pic.twitter.com/JLknAXEr3G — Dios de la Panceta 🐷 (@PancetaDios) October 31, 2024

Las grúas han comenzado a retirar los coches atrapados en el túnel de #Benetússer tras el paso de la #Dana. pic.twitter.com/Hkum477fK1 — ESdiario CV (@ESdiarioCV) November 1, 2024

A lakosság és a katasztrófában érintett városok és falvak vezetői egész hétvégén kétségbeesetten igyekeztek segítséget kérni, mert úgy érzik, hogy nem érkezik elég munkagép és szakember a vihar sújtotta térségekbe, hogy segítsenek nekik a keresésben, valamint a hordalék és a toronymagasra halmozott járműroncsok eltávolításában. Margarita Robles védelmi miniszter azonban sajtótájékoztatón jelentette be, hogy már több ezer embert és gépet mozgósítottak, akik hétvégén megérkeztek az érintett régiókba, de hétfőn is közel nyolcezer szakember indul el, hogy segítsen.

A tárcavezető elmondta, hogy a gond az, hogy egyes településrészek annyira el vannak szigetelve, hogy a mentőcsapatok rettenetesen lassan jutnak el a bajbajutottakhoz, ezért érezhetik magukat sokan cserbenhagyva.

Un día más, las #FuerzasArmadas seguirán trabajando al servicio de los ciudadanos en las zonas más afectadas por la #Dana.



Hoy habrá unos 7.500 efectivos realizando todo tipo de labores para ayudar a quienes más lo necesitan. #JuntosSomosMásFuertes pic.twitter.com/EAjtpkhBMq — Ministerio Defensa (@Defensagob) November 4, 2024

¡Compromiso y apoyo del #RT21 junto a la población civil en Massanassa #Valencia! 👇

Los #militares del Regimiento de Transmisiones N.º 21 trabajan mano a mano con la población civil, allí donde sea necesario, para apoyarles a recuperar la normalidad después de la #dana.… pic.twitter.com/7JzM7icABW — Ejército de Tierra 🇪🇸 (@EjercitoTierra) November 3, 2024

Valencia közösségben még mindig legkevesebb 39 út járhatatlan az árvíz okozta károk és hordalék miatt, továbbá ezrek nélkülözik még mindig az áram- és vízszolgáltatást. A valenciai városi tanács lefújta a tanítást a következő napokra is, a régió vezetése pedig 48 órával meghosszabbította a közlekedési korlátozásokat is az érintett területeken.

Queda mucho trabajo aún en las zonas afectadas por la Dana, de limpieza y de inspección de viviendas en donde aún siguen apareciendo víctimas:



📌 También se han cancelado las clases: https://t.co/wzF1aI62mL

En @BuenosDiasTM en 📡DIRECTO: https://t.co/YXV9QAPK3j pic.twitter.com/ia5JE4oWjt — Telemadrid (@telemadrid) November 4, 2024

Az ítéletidő közben még mindig pusztít a dél-európai országban. Vasárnap este ismét Valencia megyén söpört át egy vihar. A heves esőzések miatt Chivában összeomlott egy már múlt héten károsodott épület, de mivel a lakosságot figyelmeztették az érkező veszélyre, így nem volt a környékén senki sem.

Heavy floods due to torrential rainfall in Puerto de Mazarrón of Murcia province, Spain 🇪🇦 (03.11.2024)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/wRVKosBxJF — Disaster News (@Top_Disaster) November 3, 2024

🔴 La dana ha colpejat amb força les comarques de Tarragona



El 112 ha rebut més de 200 trucades fins les 6 del matí, especialment de les comarques de Tarragona#ElsMatins3Cat



▶ https://t.co/V2FrF4mKxv pic.twitter.com/k6Pa80G4V4 — Els matins TV3 (@elsmatins) November 4, 2024

Murcia, Alicante, Almería, valamint Tarragona megye több városát és faluját is elöntötte a víz, de sehonnan sem jelentettek olyan súlyos károkat, mint Valenciából. Hétfőre Katalóniában adták ki a legmagasabb szintű, vörös riasztást, lefújták a tanítást és távmunkára kérték az embereket a várható felhőszakadások miatt.

Borítókép: Halálos áradások pusztítottak a spanyolországi Valenciában (Fotó: AFP)