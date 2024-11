Ötéves kisgyerek a spanyolországi ítéletidő újabb áldozata

Ötéves kisgyerek holttestét találták meg a mentőcsapatok az árvíz sújtotta Valencia régió egyik településén. A gyermek a múlt keddi vihar okozta áradások miatt vesztette életét, és az egyik keresőkutya találta meg a Chiva nevű településen. Holttestének azonosítása már folyamatban van. Ezzel egy időben a szintén valenciai Catarrojában viszont csodával határos módon élve sikerült megtalálni egy négytagú családot.

Miembros de la Agrupación ACAR Getafe realizan labores de limpieza y retirada de vehículos en Algemesí.@Defensagob pic.twitter.com/tgjRev46v9 — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) November 7, 2024

A természeti csapásnak, amely elsősorban Valenciát, valamint Kasztília-La Manchát és Andalúziát sújtotta, már 219 halálos áldozata van, de 93 főt még mindig eltűntként tartanak nyilván, köztük gyerekeket is, így az áldozatok száma a következő napokban várhatóan tovább emelkedik.

Seguimos trabajando en las zonas afectadas por la #dana en la provincia de #Valencia



➡️Ayudando con las labores de limpieza y desescombro pic.twitter.com/7YCKYCr62X — Policía Nacional (@policia) November 7, 2024

A mentőegységek szárazföldön, tengeren és légi úton is kutatják az áldozatokat, illetve a lehetséges túlélőket, de továbbra is szünet nélkül zajlik a kármentés, a legnehezebb feladatot az összesodort járműroncsok elvontatása jelenti. Csütörtökre átvizsgálták a catarrojai szupermarket parkolóját is, ahonnan szemtanúk beszámolói szerint kiabálásokat lehetett hallani. A keresőcsapat azonban végül nem talált senkit az ott lévő autókban. A legutóbbi sajtótájékoztatók szerint az elmúlt kilenc napban már 36 ezer embernek segítettek a többek között katasztóravédőkből, tűzoltókból és katonákból álló mentőegységek. Csütörtöktől georadarokat is bevetnek a munkálatok során, hogy feltérképezzék, mekkora a sár az elárasztott parkolókban, mélygarázsokban, illetve hogy megállapítsák, vannak-e valahol elsüllyedt autók. A katalán rendőrség, a Mossos pedig felajánlotta, hogy további kutyás egységekkel segítik Valenciát, hogy megkönnyítsék az elhunytak felkutatását.

Miembros del EZAPAC se encuentran en los barrancos de Poyo y Pelos llevando a cabo tareas de búsqueda de desaparecidos, y trabajos de viabilidad y retirada de vehículos en Sedaví.



¡Seguimos!@Defensagob pic.twitter.com/6BWldgjOeI — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) November 6, 2024

Közben egyre súlyosabb konfliktusok alakulnak ki annak kapcsán, hogy a kormány, valamint az egyéb döntéshozó és felelős pozícióban lévő személyek megfelelően kezelték-e a vészhelyzetet, például időben értesítették-e a lakosságot a várható viharról, valamint a történelmi áradások után megtették-e a szükséges lépéseket. Nagyon sok településvezető és lakó panaszkodik ugyanis arra a sajtóban, hogy napokon keresztül senkit sem küldtek, hogy megmentsék, illetve segítsék őket.

🐕Cinco perros de @policia especialistas en búsqueda de restos humanos rastrean junto a sus guías la zona cero de la catástrofe de la #Dana



"Se están enfrentando a la misión más exigente de su vida policial"⤵️https://t.co/Q376LwNPYA — Policía Nacional (@policia) November 7, 2024

A katasztrófa által leginkább érintett Paiporta polgármestere állítja, hogy október 29-én 19 órakor, amikor az áradások már elérték a Valenciai Közösséget és Kasztília-La Manchát, telefonon kapcsolatba lépett Pilar Bernabéval, a valenciai kormány küldöttjével. Közölte vele, hogy a települését elöntötte a víz, és hogy nincsenek felkészülve az áradásra, továbbá, hogy fél attól, hogy sok ember halálát okozhatja a helyzet. Bernabé azt válaszolta, hogy továbbítja az információt. A polgármester hozzátette, hogy ezzel egy időben újságírókat is tájékoztatott, kérve, hogy sürgősen érkezzen segítség Paiportába. A figyelmeztetést azonban, amelyben felszólították a valenciai lakosokat, hogy maradjanak otthon, illetve biztonságos helyen, csak jóval később, 20.14-kor küldték ki a telefonokra.

Nuestros aviadores de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada se dedican, cada noche, a ofrecer seguridad en las zonas afectadas por la DANA. De esta forma, llevan a cabo labores de vigilancia, presencia, disuasión y apoyo a la gestión del tráfico y a la ciudadanía. pic.twitter.com/uwL6t0b1Wj — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) November 7, 2024

A jobboldali Vox a panaszáradatra és a most nyilvánosságra került információra reagálva közölte, hogy gondatlanságból fakadó emberölés és segítségnyújtás elmulasztása miatt feljelenti Pedro Sánchez miniszterelnököt és a kormány többi tagját. A párt vezetője, Santiago Abascal szerint ők felelősek az ítéletidő tragikus következményeiért, nem mellesleg kitart amellett is, hogy a kormányfőnek szükségállapotot kellett volna kihirdetnie, de ezt a helyzet súlyossága ellenére sem volt hajlandó megtenni.

‼️ @Santi_ABASCAL anuncia una querella de VOX contra Pedro Sánchez y otros miembros de su Gobierno por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro:



"Declarar la Emergencia Nacional no era una opción, era un deber. Y no lo hicieron. Ahora tendrán que pagar por ello". pic.twitter.com/UwqsBxmyaB — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 6, 2024

Az országos veszélyhelyzet kihirdetése nem lehetőség volt, hanem kötelesség, és ezt nem tették meg. Most fizetniük kell érte

– fogalmazott Abascal. Ezzel egy időben viszont már három főt őrizetbe vett a csendőrség Pedro Sánchez hétvégi megtámadásáért. A szocialista miniszterelnök vasárnap a királyi párral együtt Paiportába látogatott, hogy személyesen fejezze ki együttérzését a károsultakkal, de a helyiek elüldözték. Először sárral dobálták meg, miközben azt kiabálták, hogy egy gyilkos, majd többen seprűvel ütötték, illetve követ dobtak az elhajtani készülő kocsijára. A kormányfő szerint szélsőjobboldali, feltételezhetőleg a Voxhoz köthető személyek állnak az őt ért támadás mögött.

🔴#URGENTE | La Guardia Civil detiene a un vecino de Paiporta por golpear con un palo el coche de Sánchez durante la visita con los Reyes



👉El arrestado tiene 41 años y está acusado de los delitos de atentado y desórdenes públicos



📲 https://t.co/2lzzy1EoQ5 pic.twitter.com/oj5yqe1kwT — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 6, 2024

Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter utasítására a csendőrség kezdte meg a történtek alapos kivizsgálását. A közösségi oldalakra felkerült videók alapján eddig három főt azonosítottak azok közül, akik megütötték a kormányfő kocsiját. Mindannyiukat őrizetbe vették.

