Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Az amerikai elnökválasztás eredménye jelentős változást hozhat a háborúpárti álláspontokban!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a katonai megoldás nem járható út a jelenlegi orosz–ukrán konfliktus megoldásában.

A katonai frontok azt mutatják, hogy minden fegyverszállítás és támogatás ellenére a front nem keletre mozdul el, hanem egyre inkább nyugatra tolódik

– mondta a miniszter, alátámasztva ezzel a Magyarország által képviselt békepárti álláspontot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf említést tett Donald Trump várható szerepéről is, aki győzelmével nagy hatást gyakorolt a teremben lévő miniszterekre.

Az amerikai elnökválasztás eredménye jelentős változást hozhat a háborúpárti álláspontokban

– fejtette ki a miniszter, utalva arra, hogy Trump a kampányában többször is a béke mellett foglalt állást.

A miniszter utalt arra is, hogy a katonai erő alkalmazásának növelése, például hosszú hatótávolságú fegyverek szállítása, illetve újabb katonai missziók indítása tovább fokozhatják az eszkalációt.

Kiemelte, hogy a magyar álláspont továbbra is az azonnali tűzszünet és a diplomáciai tárgyalások folytatása mellett szól. A miniszter szerint „a diplomáciai megoldás az egyetlen járható út, mivel a katonai eszkaláció már most is komoly problémákat okoz”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is beszélt, hogy a katonai erő fenntartása mellett az európai védelmi ipar helyzetét is sürgősen javítani kell, mivel „az európai fegyvertartalékok kimerültek, és a védelmi ipar kapacitása nem képes ellensúlyozni az orosz ipari növekedést”. Magyarország e tekintetben élen jár, hiszen 2023-ban már elérte a NATO által 2024-re elvárt kétszázalékos védelmi költségvetési szintet.

A miniszter hozzátette, hogy az Európai Unió védelmi iparának megerősítése érdekében szükség van további források bevonására és a költségvetési arányok növelésére, különösen a védelmi és biztonsági szektorban.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)