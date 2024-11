Újabb holttest került elő a spanyolországi áradások helyszínén + videó

Valencia régióban már 222 halálos áldozatot követeltek a spanyolországi áradások. A keresőcsapatok hétfőn újabb holttestet találtak, ezúttal a Villamarchante nevű településen. A keresést kedden is folytatják, mivel több embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hatóságok tájékoztatása szerint négy héttel a történelmi vihar és árvíz után is rendkívül lassan haladnak, mivel rengeteg a törmelék. Kedden kezdik el elszállítani és megsemmisíteni a már összegyűjtött 120 ezer autóroncsot, ezen kívül a fókusz a garázsok és szennyvízcsatornák tisztításán van, hogy elkerüljék a fertőzésveszélyt

A spanyol állampolgárokat eközben továbbra is az foglalkoztatja, hogy hogyan fordulhatott elő 2024-ben az, hogy egy árvíz miatt ennyi ember meghaljon. A felelősséget mindenki csak hárítja, a politikai vezetők közül senki sem hajlandó lemondani, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök sem, aki szerdán a parlament előtt tart beszédet, melynek részeként értékeli kormánya döntéseit és intézkedéseit a katasztrófa kapcsán.

✔️Miles de militares siguen trabajando, asumiendo todo tipo de riesgos, en todas las localidades de la Comunidad Valenciana, afectadas por la DANA.



Los vecinos, lo primero. pic.twitter.com/07x56JNynZ — Ministerio Defensa (@Defensagob) November 25, 2024

Az árvízkatasztrófa kivizsgálása több szálon fut, különös tekintettel a vízügyi szervek működésére és a vészhelyzeti protokollokra. Hétfőn kiderült, hogy az áradásokban érintett térségért felelős Júcar-Turia Hidrográfiai Szövetség súlyos műszaki és személyzeti kapacitáshiánnyal küzd.

A vita középpontjába a 60 kilométer hosszú Júcar-Turia csatorna került, amelynek karbantartásához és felügyeletéhez mindössze három őr áll rendelkezésre. Sok problémát külsős cégek bevonásával próbáltak megoldani, ez azonban növelhette a kockázatokat az áradások idején.

A valenciai kormány szerint viszont az ilyen típusú szerződések nem nyújtanak hosszú távú megoldást, és veszélyeztetik a csatorna megfelelő működését, különösen az árvizek megelőzése és a klímaváltozással összefüggő kockázatok kezelése szempontjából. A régióvezetők szerint egyebek mellett emiatt is fordulhatott elő az, hogy a hidrográfiai szakemberek pontatlanul és későn informálták őket a vízügyi helyzetről, melynek következtében a lakossági figyelmeztetések is többórás csúszással értek célba.

Az is kiderült hétfőn, hogy a massanassai iskolába, ahol hétvégén két munkásra omlott rá a tető a kárfelmérés során, nem lehetett volna belépni, mert az önkormányzat a hónap elején arra hívta fel a figyelmet, hogy életveszélyes és nem alkalmas a javításra. Mivel az egyik szakember életét vesztette, a tragédia részletes kivizsgálása folyamatban van. A hatóságokat ebben az esetben is az érdekli elsősorban, hogy ha a város vezetése megfelelően adta ki a tájékoztatást a lakosságnak, illetve a kárelhárítási dolgozóknak, akkor hogyan történhetett meg, hogy két ember mégis belépett az összeomlás szélén álló oktatási intézménybe.

Az áradások helyszínén történt tragikus baleset tovább fokozta a politikai vitát a helyi és országos szintű pártok között is. A baloldali, valenciai Compromís, illetve más ellenzéki csoportok is a konzervatív Néppárt (PP) által vezetett regionális kormányt kritizálják, mondván, sem a biztonsági protokollok, sem a vihar előtti felkészülés nem volt megfelelő.

Borítókép: Áradás helyszíne Spanyolországban (Fotó: AFP)