A norvég rendőrség el akarja távolíttatni az ATM-eket az osloi utcákról a bűnözés miatt

Az elmúlt években Norvégiában csökkentették a pénzjegykiadó automaták számát, elsősorban a készpénzforgalom visszaszorulása, illetve annak további visszaszorítása érdekében, jelenleg körülbelül mindösszenyolcszáz ATM működik csak a skandináv országban. Norvégiában az elmúlt évtizedben jelentősen visszaszorult a készpénzhasználat, a vásárlások mindössze három százaléka történik ezzel. Ugyanakkor a norvég parlament, a Storting májusban elfogadott egy olyan jogszabályt, amely megerősíti a készpénzes vásárlás jogát, azaz minden állampolgárnak lehetővé kell tenni, hogy készpénzzel vásárolhassanak.

Az embereknek biztosnak kell lenniük abban, hogy tudnak fizetni, amikor elmennek boltba, étterembe vagy fodrászhoz

– mondta ezt megelőzően Emilie Enger Mehl igazságügyi miniszter az év elején. Egy oslói rendőrtiszt ugyanakkor azt mondta a norvég közmédiának, hogy elfogadja a politikusok döntését, de arra kéri őket, hogy vegyék tudomásul, mi történik valójában az utcai ATM-ek körül. Lasse Johnsen szerint forgalmas belvárosi területeken a jegykiadó automatákat a kábítószerkereskedők és a vásárlók is használják, ráadásul az erőszak sem szokatlan ezeken a helyeken.

A rendőrség által megosztott egyik bűncselekmény esetében a térfigyelő kamera felvételén az látszik, hogy a bűnözők megtámadnak egy nőt, akik az áldozat mögött álló, mankós embert is feldöntik. A támadásban a pénzt felvevő asszony megsérült.

Johnsen szerint a lakosság nem érzi biztonságban magát ezeken a helyeken, gyakran maszkos, erőszakos kinézetű emberek járkálnak ott, és gyakran előfordul rablás is. A kábítószert vásárlók előszeretettel vesznek fel pénzt az automatákból, ezért a dealerek is azok környékén csoportosulnak, ami újabb bűncselekmények elkövetését eredményezheti. Az osloi rendőrség ennél továbbment, egy konkrét bűncselekmény után felszólította az egyik ATM-et üzemeltető céget, hogy az értinett automatát távolítsa el, amelyet meg is tett az üzemeltető. A vállalat azt közölte, hogy ugyan megtették, amit a hatóság kért, ugyanakkor vizsgálják újabb helyeken az ATM-ek felállításának lehetőségét, ami összhangban van azzal, amit a politikusok a készpénz társadalmi szerepéről gondolnak, olvasható az NRK oldalán.

