Ahány régió, annyiféle szokás a karácsonyi ünnepek alatt

A britek mindenfélét esznek

Egy angol család karácsonyi asztalánál előételnek leginkább garnélarákot és füstölt lazacot kínálnak, amit főételként sült pulyka követ, ami minél nagyobb, annál jobb. Sült-vagy párolt zöldségekkel tálalják, és gravyt kínálnak hozzá, ami egy húsléből készült sűrű szósz. Elmaradhatatlan eleme a menüsornak a párolt kelbimbó is annak ellenére, hogy ezt csak nagyon kevesen szeretik. Nagyon népszerűek ezen kívül a különböző húsos piték, amelyekbe a húsok mellett szószókat is töltenek – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Ezt a fogást a karácsonyi puding követi, telis-tele aszalt gyümölcsökkel és különböző karácsonyi fűszerekkel, kísérőnek pedig brandyt szolgálnak fel hozzá.

Elterjedt továbbá a „mince pie” nevezetű aprósütemény. Ez eredetileg szintén hússal volt töltve, mára azonban már számos változata ismert, húsos-gyümölcsös töltelékkel, és gyümölccsel is töltik.

A kis fészket formáló sütemény a kis Jézus jászolját szimbolizálja, és a babona szerint ha a sütemény tölteléke otthon készül, szerencse áll a házhoz.

A karácsonyi asztal további jellegzetes eleme az úgynevezett christmas cracker”, ami egy keményebb papírból készült henger. Ezt két olalról kell megfogni és húzni, amitől a henger szétesik, és kis ajándékok hullanak ki belőle.

Akinek tele a hasa, azt elkerülik a gonosz szellemek

Németországban hagyomány, hogy mindenkinek rengeteget kell ennie,

A népi hiedelem szerint ugyanis a karácsonyi ünnepek alatt akinek tele a hasa, azt elkerülik a démonok.

Ennek fényében nem is csoda, hogy a németek egyik kedvenc karácsonyi étele a sült liba párolt káposztával.

A németek nem csak hogy szeretnek igencsak jóllakni, de az édességeket is nagyon kedvelik, az egyik legjellegzetesebb német karácsonyi édesség a stollen. Ez lényégében egy kalács, amelyet diófélékkel, fűszerekkel és gyümölcsökkel készítenek el, a tetejét pedig porcukorral szórják meg, vagy marcipánnal vonják be. A stollen leginkább a szászországi családoknál kerül az asztalra szenteste, hagyományosan innen származik ez az édesség. A drezdai stollent egyébként már a 15. században is rendszeresen elkészítették a családok.

Sok helyen virsli, kolbász és a krumplisaláta kerül az asztalokra szenteste. Sőt, az igazsághoz hozzá tartozik az is, hogy idén annyira megnőtt az élelmiszerek ára, hogy rengeteg család kénytelen ezzel az egyszerű – ám annál hagyományosabb – menüvel beérni idén.

Tészták, sütemény – no meg halak

A hagyományos karácsonyi ételek nagyon különbözőek Olaszország egyes területein. Ahogy az is, hogy mikor ünneplik a karácsony, ugyanis a középső és déli területeken a nagy ünnep 24-én este egy vacsorával van egybekötve, míg északon a 25-i ebéd legfontosabb.

Arra vonatkozóan is pontos szabályok vannak, hogy mit szabad enni. 24-én este sovány húsokat, általában halból készült vacsorát illik készíteni, míg karácsonykor szabad utat engedhet mindenki a fantáziájának. Vannak azonban olyan elemek, amelyek nem hiányozhatnak, ilyenek az aszalt gyümölcsök és a panettone.

Az északi területek egyikén, Valle d’Aosta régióban a karácsonyi specialitások között van a carbonade, a vörösborban főtt marhahús; a mézes, szárított és ízesített kecske, és a birkakolbásszal megrakott crostini.

Lombardiában nem meglepő módon az egyik leghagyományosabb étel a fóliában sült angolna, míg Venetóban polentát esznek sós tőkehallal és főtt húst mártásokkal.

Közép-Olaszországban a legismertebb hagyományos ételek a tortellinik és passatellik, amiket szigorúan húslevesben tálalnak, főételnek pedig tagliatelle és lasagne, de tortelli di zucca és alle erbette, valamint prosciuttót és culatellót szokás enni a területen.

Bár vannak kivételek: ilyen például Modena, ahol az emberek halat esznek, különösen tartósított halat. Itt tonhalat, makrélát-, szardellát- és paradicsomos spagettit, valamint párolt vagy sült sós tőkehalat fogyasztanak.

Pezsgő és tengeri állatok minden mennyiségben

Karácsonykor a franciák családi körben ünnepelnek, sokan gyűlnek össze az asztal körül és az étkezéssel egybekötött beszélgetés órákon át tart. A hagyományos francia ünnepi vacsora minden esetben az előétellel kezdődik, ami általában vagy valamilyen tenger gyümölcse, jellemzően homár, languszta, fésűkagyló, osztriga, csiga, illetve a franciák nagy kedvence, a libamáj sem hiányozhat az ünnepi asztalról, a halakat kedvelők pedig a lazacot részesítik előnyben. Ezt követi a főétel, ami a leggyakrabban gesztenyével töltött pulyka vagy sült kappan, de a vad vagy a hal is rendkívül népszerű, köretként pedig zöldséget és grillezett gombát fogyasztanak mellé. A desszert hagyományosan a fatörzs torta, aminek ma már számtalan változata létezik, de az eredeti recept szerint kakaóporral keverik ki a vajas tölteléket, amivel megkenik a piskótalapot, majd feltekerik és kívülről is csokoládéval vonják be a süteményt.

A hagyomány szerint tizenháromféle édességet kell felszolgálni, ezek általában szárított magok, kandírozott gyümölcsök, továbbá helyi édességek és péksütemények, valamint nugát.

A Németországgal szomszédos Elzászban a péksütemény évszázadok óta kötelező eleme a karácsonyi vacsorának. Mindenféle formájú süteménnyel találkozhatunk, a Christolles nevű stollen esetében, olyan karácsonyi motívumokkal, mint a kisded, a csillag, a fenyő, a hold és a kereszt.

Ami az ünnepi vacsora mellé elfogyasztott italokat illeti,

Franciaországban nincs karácsony pezsgő nélkül, ebből az italból az év utolsó hónapjában adnak el a legtöbbet.

A pezsgő remekül passzol az előételként felszolgált halakhoz és a libamájhoz is, a desszertek mellé viszont inkább bort isznak a franciák.

Kalácsok, hal, gomba és káposzta

Közép-Európában, a visegrádi országokban hatalmas családi vacsorákat rendeznek december 24-én, szenteste. Az elmaradhatatlan fogások pedig gyakran valamilyen régi népszokáshoz is kapcsolódnak.

A magyar családoknál december 24-én állítják fel általában a karácsonyfát, és ekkor nagy lakomát tartanak, az ünnepi asztalra bőségesen kerülnek finomságok szenteste. Mivel régre visszanyúló szokások szerint karácsony előtt több családnál is disznóvágás zajlik, így általában megjelenik a karácsonyi menüben a töltött káposzta, a hurka és a kolbász. De elmaradhatatlan fogás több helyen a halászlé és a rántott hal, valamint a diós és mákos bejgli is.

A szlovák családoknál szerteágazók a karácsonyi szokások, minden vidéknek megvan a saját menüje például az ünnepek alatt. A leggyakoribb ételek az ország keleti részén a gomba- és a savanyú levesek, illetve a pirogok, de előfordulnak az orosz, az ukrán és a ruszin konyhával rokon ételek és a speciális fogások is, mint például a mézes-fokhagymás ostya vagy a sült kelttészta, amit főleg mákba forgatnak. Tipikus karácsonyi szlovák étel a káposztaleves, amelynek több változata is létezik, a magyarok lakta területeken pedig előkerül az asztalon a halászlé is.