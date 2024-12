Ebben az európai városban látható a világ legnagyobb betleheme + videó

Tengerpartja, pálmafái és kultúrája mellett a világ legnagyobb betlehemével csábítja a turistákat a spanyolországi Alicante. A magyarok körében is egyre népszerűbb Costa Blanca fővárosának főterén állították fel idén is azt a műalkotást, amit 2020-ban láthatott először a közönség, és ami abban az évben be is került a Guinness Rekordok Könyvébe. Az akkor még csak háromszereplős műalkotás figurái együtt több mint 56 méter magasak voltak, az előző rekordot a mexikói Monterreyben 1991-ben felállított Betlehem tartotta, de annak szereplői együtt is csak fele ekkorák voltak.

Ez a lenyűgöző karácsonyi installáció, egyben a világ legnagyobb szabadtéri betleheme, a koronavírus-járvány éve óta töretlen sikernek örvend, ráadásul azóta már hatszereplősre bővült. A mostanra Jézust, Máriát, Józsefet és a Napkeleti Bölcseket megformáló szobrok közül József alakja a legmagasabb, több mint 18 méteres, ami meghaladja egy hatszintes épület magasságát.

A szoborcsoportot egy alicantei szobrász, José Manuel García Esquivá készítette el az önkormányzat kezdeményezésére, hogy általa növeljék a város vonzerejét az adventi időszakban. A Pachi becenévre hallgató művész modernista stílusban formázta meg a figurákat, és elsősorban a 20. század eleji alicantei szobrászat inspirálta munkája során. A belső váz vasból készült, minden mást habosított polisztirolból alakított ki annak tartóssága, jól formázhatósága és könnyű súlya miatt.

Napközben lenyűgöző méreteivel és részletgazdag kidolgozásával, este pedig mindemellett különleges megvilágításával nyűgözi le a spanyol és a külföldi turistákat, akik ezúttal is a karácsonyi időszak lezárultáig, január 6-ig csodálhatják meg a betlehemet Alicantéban, a városháza előtti téren.

Borítókép: A betlehemi jelenetet ábrázoló monumentális műalkotás Spanyolországban (Fotó: A szerző felvétele)