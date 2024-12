Gulyás Gergely: A VMSZ a magyar nemzetpolitika és a szerb belpolitika fontos szereplője

Azok az országok, amelyek elég erősek ahhoz, hogy magabiztosak legyenek, hogy legyen nemzeti öntudatuk, azok nem elnyomják a nemzeti kisebbségeket, hanem úgy tekintenek a nemzetiségekre, ahogyan a magyar alkotmány is tekint. Hiszen a nemzetiségek a nemzetnek a részei, ugyanakkor gazdag hozzájárulást jelentenek kultúránkhoz, mindennapi életünkhöz. Nagyon örülünk annak, hogy a szerb állam is így tekint a nemzeti kisebbségekre, a nemzetiségekre, és örülünk annak a szövetségnek, amely a két ország, a két nemzet között és a kormánykoalíción belül is létrejött