Így támogatják Putyint a nyugati országok

Ismét rekordot döntött az Európába érkező orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) mennyisége – számol be róla a Financial Times gazdasági napilap. Európa december közepéig 16,5 millió tonna orosz cseppfolyósított földgázt importált, ami meghaladja a tavalyi 15,18 millió tonnás behozatalt – közölte a Kpler áruforgalmi adatszolgáltatóra hivatkozva a lap. Az eddigi rekord a 2022-ben importált 15,21 millió tonna volt.

Annak ellenére dőlnek a rekordok, hogy az Európai Unió politikusai célul tűzték ki az orosz energiahordozókról való leválást 2027-re.

Amit idén láttunk, az meglepő. Ahelyett, hogy fokozatosan csökkentenénk az orosz LNG-importot, növeljük azt

– mutatott rá Ana Maria Jaller-Makarewicz, az Institute for Energy Economics and Financial Analysis elemzője.

Mint arról beszámoltunk, az Eurostat statisztikai hivatal számításai szerint Oroszország csak októberben 701,5 millió euró értékben szállított LNG-t az EU-ba, s ezzel továbbra is az Európai Unió fő LNG-szállítói között maradt. Az orosz LNG az uniós import 21,2 százalékát adja, amivel második helyen áll Algéria mögött és megelőzi az Egyesült Államokat.

A számokból kiderül, hogy míg a csővezetékes gázimport drasztikusan csökkent, és az orosz olaj és szén importja tiltott az EU-ban, az LNG behozatala továbbra is engedélyezett és növekszik, tehát a nyugati politikusok, akik a bevételek csökkentésével akarják megtörni az orosz gazdaságot, maguk finanszírozzák azt.

Figyelemre méltó, hogy különösen megnőtt az orosz LNG-vel való kereskedés az azonnali (spot) piacokon. A Rystad Energy adatai szerint az EU orosz eredetű LNG-importjának 33 százaléka spot szerződéseken keresztül történt, szemben a tavalyi 23 százalékkal. Christoph Halser, a Rystad gázelemzője szerint ennek oka, hogy olcsóbban lehet szállítmányokat beszerezni Oroszországból.

Franciaország és Belgium kiemelkednek mint fő importőrök. Franciaországban például csaknem megduplázódott a behozatal 2023-hoz képest, míg Belgiumban Zeebrügge kikötője fontos átrakodási pontként szolgál az északi-sarki jégtörő tankerekről érkező LNG számára. Legalábbis egyelőre, hiszen jövő márciusban hatályba lép az a szabályozás, amely megtiltja az orosz LNG átrakodását.

A fentiek azt mutatják, hogy Európa nem vagy csak aránytalanul nagy áldozatok árán tud függetlenedni az orosz energiahordozóktól. Ennek ellenére az EU új energiaügyi biztosa, Dan Jorgensen ígéretet tett arra, hogy jövőre bemutat egy tervet az orosz fosszilis üzemanyagoktól való teljes függetlenedésre. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ugyanakkor azzal szerezne jó pontokat Donald Trump megválasztott amerikai elnöknél, hogy megnöveli az amerikai importot.

Borítókép: Illusztráció. LNG-tanker (Fotó: AFP/DPA)