Karácsonykor is százával érkeztek az illegális migránsok Spanyolországba

Karácsonykor sem enyhült az illegális migrációs nyomás Spanyolországban. Az elmúlt három napban tizenöt kisebb hajón közel ezer migráns érkezett a Kanári-szigetekre. Legutóbb csütörtök este találtak meg egy kisebb csónakot a nyílt vízen, La Restinga közelében, előtte pedig további négyet vontattak partra a hatóságok, fedélzetükön összesen 273 fővel. Egy illegális bevándorló meghalt, négy másik személyt pedig súlyos állapotban szállítottak kórházba.

A legtöbb érkező fiatal afrikai férfi volt, de az egyik hajón ezúttal kifejezetten sok, tizennyolc nő is utazott, valamint több kiskorú is érkezett. Mindannyian Mauritániában szálltak fel a migránsmaffia által vízre bocsátott hajókra, és napokon át hányódtak a tengeren, mire megtalálták őket. Állampolgárságukat tekintve az utasok között voltak gambiaiak, szenegáliak és maliak is.

Bár néhány nap még hátravan az évből, a spanyol hatóságok már arról beszélnek, hogy minden idők legsúlyosabb éve zárul le hamarosan az illegális migráció tekintetében. Csak a Kanári-szigetekre január 1-je óta már több mint 44 ezer ember érkezett, és ilyen magas számra még nem volt példa egyetlen korábbi évben sem.

Alfonso Cabello, a regionális kormány szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a migránsmaffia miatt elhunyt bevándorlók száma is kiugró volt 2024-ben.

Tájékoztatása szerint a szigetekre vezető illegális migrációs útvonalon mostanáig 9757 ember vesztette életét.

Ez napi átlagban 28 halálesetet jelent, és ezzel ez az év már most az eddigi legtragikusabbá vált, ugyanis túlszárnyalta a 2023-as rekordot, amikor 6007 migráns halt meg.

A Kanári-szigetek úgy fogja zárni az évet, hogy több mint 45 ezer bevándorlót fogadott, ötezerrel többet, mint az előző évben, és még mindig nincs megfelelő válasz az állam részéről

– hangsúlyozta a szóvivő. Hozzátette, hogy mostanra már több mint 5500, kísérő nélkül érkezett afrikai kiskorú van a regionális kormány gondozásában, a rendelkezésre álló befogadóközpontok pedig egy éve szüntelenül túlterheltséggel küszködnek.

📹 En 2024, 28 personas han fallecido cada día en la mortífera Ruta Atlántica



🗣️ El portavoz del #GobCan @alfonso_cabello espera que esta triste realidad reflejada por la ONG @walkingborders contribuya a “remover conciencias” y a que Canarias reciba respuesta del Estado y Europa pic.twitter.com/31bRqxiPmT — Presidencia GobCan (@PresiCan) December 26, 2024

Cabello végül reményét fejezte ki, hogy a király ünnepi beszéde ráirányítja a figyelmet a problémára, és elősegíti a konszenzus kialakítását. VI. Fülöp ugyanis karácsonykor felszólította a politikai erőket, hogy haladéktalanul üljenek le egyeztetni, és tegyék félre a szélsőséges álláspontokat az illegális migráció kapcsán.

A jobboldali Vox párt közben karácsonykor is arra hívta fel a figyelmet, hogy az illegális migráció gyalázatos üzletté nőtte ki magát. Ez amellett, hogy tragédiákat okoz, erőszakot és nyomort eredményez Európában.

Esta es la terrible realidad de la política de fronteras abiertas: muertes en el Mediterráneo y dinero para los verdugos.



Ni es humanidad ni solidaridad, es un negocio criminal.



Combatir la inmigración ilegal salva vidas y protege a las naciones. https://t.co/TmD8f31vTj — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) December 26, 2024

A párt szerint erről a spanyol és az európai politikusok egy csoportja tehet. Egyes politikai vezetők ugyanis ahelyett, hogy megfékeznék, döntéseikkel inkább táplálják az illegális migrációt, és súlyos biztonsági problémákat teremtenek nemcsak a tengeren, hanem az európai városokban is.

Borítókép: Érkező migránsok a Kanári-szigeteken (Fotó: AFP)