Kék-zöld foltokkal tért haza a Mikulás-ünnepségről egy tinédzser, mert megverte az ördög

Még a visszafogáshoz képest is az elszabadult ördög hatszor-hétszer odasózott neki egy bottal. A fiú anyja szerint az ördög nem kímélte a fiút, ugyanis a vastag ruházata ellenére is kék-zöld foltok vannak a testén, és még öt nap után is látni a nyomokat. A nő értesítette az ügyről a községházát.