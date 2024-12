Még Biden korábbi tanácsadóját is felháborította a fiának adott kegyelem

Joe Biden elnök döntése, hogy kegyelmet ad elítélt bűnöző fiának, Hunter Bidennek, a Demokrata Párt soraiban is megosztottságot szült. Anita Dunn, Biden korábbi tanácsadója egy kerekasztal-beszélgetésen nyíltan elismerte, hogy a kegyelem

támadás az igazságszolgáltatási rendszer ellen.

Bár egyetért Hunter Biden kegyelmével, a döntés időzítését és a megfogalmazását erősen kritizálta. Dunn szerint a kegyelem aláássa Biden korábbi kijelentéseit, miszerint tiszteletben tartja az igazságszolgáltatási folyamatot,

mivel hónapokon át tagadta, hogy élne ezzel a hatalmával.

A közvélemény-kutatások is vegyes képet festenek. Az Associated Press felmérése szerint az amerikaiak 51 százaléka ellenezte a kegyelmet, míg csak 21 százalék támogatta. A demokraták körében is csak 38 százalék helyeselte a döntést. Egy másik felmérés, a Monmouth poll azonban azt mutatta, hogy a demokraták 65 százaléka támogatta az elnök döntését.

Ez a jelentős eltérés a közvélemény-kutatások eredményei között tovább erősíti a kegyelemmel kapcsolatos megosztottságot.

Dunn hangsúlyozta, hogy nem gondolja, hogy Hunter Bidennek börtönbe kellene kerülnie, figyelembe véve küzdelmét a függőséggel, és azt, hogy már elismerte bűnösségét. Ugyanakkor kiemelte, hogy a kegyelem időzítése rendkívül szerencsétlen volt, és a döntés indoklása is aggályos. Dunn véleménye szerint a kegyelem megítélése jelentősen függött attól, hogy mikor és hogyan került sor rá.

Borítókép: Joe Biden és Hunter Biden (Fotó: AFP)