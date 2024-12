Megvan, mikor hozzák felszínre a Bayesian luxusjachtot, amelyen hét szupergazdag ember halt meg

Egyelőre nyolc verzió is van a felhozatal mikéntjére, állítólag olyan is van köztük, amely szerint a hajót a gerincére fordítva, darukkal emelnék ki. A mentési tervet az olasz parti őrségnek is jóvá kell hagynia. Ez alapján annyit tudni, hogy a jachtot jövő januárban kezdik meg a műveleteket, utána a Bayesiant Palermóba szállítják törvényszéki vizsgálatra.

A Bayesian 2024. augusztus 19-én hajnalban, a szicíliai Porticello partjainál süllyedt el. A luxusjachton éppen azt ünnepelték a jelenlevők, hogy Mike Lynch győzelmet aratott egy ellene 13 éve tartó 8 milliárd fontos csalási ügyben. Érdekesség, hogy társát, Stephen Chamberlaint augusztus 17-én, a luxusjacht elsüllyedése előtt másfél nappal meghalt, amikor egy autó elgázolta kocogás közben az angliai Cambridgeshire-ben. A fedélzeten tartózkodó 22 emberből 15 megmenekült, heten pedig meghaltak. Az ügy rengeteg találgatásra ad okot, az érdekességről a Magyar Nemzet is beszámolt az alábbi cikkben.