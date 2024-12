Menczer Tamás: Ez undorító javaslat! + videó

A háborúpártiak Washingtonban is, Brüsszelben is most azon dolgoznak, hogy a helyzetet súlyosbítsák, kiterjesszék és eszkalálják azért, hogy Donald Trumpnak akkor, amikor január végén elfoglalja hivatalát, még a jelenleginél is sokkal nehezebb legyen az, hogy békét teremtsen – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltett videóban. A kormánypárti politikus az egyik parlamenti ülésen szólalt fel az orosz–ukrán háború kapcsán.

Antony Blinken külügyminiszter mondta azt az ukránoknak, hogy a sorozási korhatárt 25 évről vigyék le 18 évre. Ami azt jelenti, hogy a háborúpártiak Washingtonban és nyilvánvalóan Brüsszelben is a legfiatalabb srácokat is a vágóhídra, a húsdarálóba küldenék, a legfiatalabb srácokat is elküldenék meghalni, és ez azt jelenti, az amerikaiak el is mondták, mi adjuk a fegyvereket, ti menjetek el meghalni. Erre azon kívül, hogy kifejezetten undorító javaslat, mást nem nagyon lehet mondani

– tette hozzá Menczer Tamás, majd megjegyezte, hogy a kormány álláspontja az elejétől kezdve szilárd volt: a csatatéren nincs megoldás, a csatatéren csak halottak vannak, azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre van szükség és tárgyalásokra.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Katona Tibor)