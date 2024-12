Retteg a román szélsőjobb: az Osztrák-Magyar Monarchia újjáéledését vízionálják

Az Osztrák-Magyar Monarchia újjáéledésétől való félelem uralja a román szélsőjobboldali diskurzust. Diana Iovanovici Șoșoacă, az SOS Romania párt vezetője és EP-képviselő, Facebook-posztjában élesen bírálta Magyarország és Ausztria állítólagos befolyását Románia politikájára. Șoșoacă szerint a két ország „meghatározza a bukaresti kormány működését”, és Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor „erős kézzel” irányítja az ország politikai életét az RMDSZ miniszterei révén.

Az EP-képviselő szerint az RMDSZ által vezetett stratégiai minisztériumok, például a pénzügyek és a fejlesztési portfóliók, lehetőséget teremtenek Orbán számára, hogy regionális átszervezéseket hajtson végre Romániában.

Șoșoacă arra is rámutatott, hogy a Schengen-övezethez való csatlakozás, amelyet Románia csak idén kapott meg, „mérgezett ajándék”. Szerinte az Európai Unió tagállamai továbbra is határellenőrzéseket vezetnek be, miközben a román gazdasági erőforrások szabadon áramlanak Magyarország és Ausztria irányába.

Románia jelenleg a Monarchia árnyékában él. Budapest és Bécs uralja a politikai diskurzust, és megfosztja országunkat a szuverenitásától

– írta Șoșoacă.

Az Osztrák-Magyar Monarchia rémképe azonban nemcsak politikai, hanem gazdasági szinten is megjelenik a képviselő szerint. A posztban kiemelte, hogy az autonómia kérdése és a „regionalizáció” már most is megosztja az országot, és Erdély de facto önállóságát előkészítő lépések történnek.

Șoșoacă emellett arra figyelmeztetett, hogy Románia kimaradhat a geopolitikai döntéshozatalból, ha nem lép fel közvetítőként az ukrajnai háborúban.

Az EP-képviselő szerint Bukarest lehetne a béketárgyalások központja, amely nemcsak diplomáciai előnyöket hozhatna az országnak, hanem segítene visszaszerezni nemzetközi presztízsét is.

Ehelyett azonban „Románia passzívan szemléli, ahogy más országok döntéseket hoznak a feje fölött” – állította.

Șoșoacă azt is kifogásolta, hogy a román politikai elit belső viszályokkal van elfoglalva, miközben az ország a „Monarchia árnyékában” elveszítheti függetlenségét. A poszt végén felszólította a román államot, hogy térjen vissza a diplomácia hagyományaihoz, amelyek egykor kiemelkedő pozíciót biztosítottak Bukarest számára.

Ha nem változtatunk, készüljünk fel arra, hogy útlevelet kérnek majd a belépéshez Erdély területére

– zárta posztját a képviselő, ezzel is hangsúlyozva az általa vélt helyzet súlyosságát.

Borítókép: Diana Iovanovici Șoșoacă, a román szélsőjobboldali S.O.S. párt képviselője szájkosarat viselve tiltakozik az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöki tisztségéről szóló bizalmi szavazás előtt. (Fotó: AFP)