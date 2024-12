Pusztító bevetésen a rettegett Ka–52 helikopter + videó

A Ka–52M Alligator egy kétszemélyes, kétmotoros, tandem üléskonfigurációjú támadóhelikopter. A korábbi Ka–52 típus továbbfejlesztett változata, számos korszerűsítést kapott a navigáció, a célzórendszer, valamint a fegyverzet terén. A helikopter modernizált radarrendszerrel rendelkezik, amely képes egyszerre több célpont követésére és megsemmisítésére is. A fejlett infravörös képalkotó rendszer lehetővé teszi az éjszakai és rossz látási viszonyok közötti hatékony működést. A Ka–52M fegyverzete igen változatos. Fel van szerelve gépágyúval, valamint különböző típusú irányított rakétákkal, köztük lézerirányítású és radarirányítású rakétákkal is. Ezekkel a fegyverekkel képes a földi célpontok, például páncélozott járművek, valamint légvédelmi rendszerek megsemmisítésére. Továbbá képes alkalmazni nem irányított rakétákat is. A helikopter kiváló manőverezőképességgel rendelkezik, ami segít elkerülni a légvédelmi tűz elől.