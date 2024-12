A Szojuz-2.1b hordozórakéta sikeresen elstartolt a bajkonuri űrrepülőtérről, fedélzetén a nagy felbontású Föld-megfigyelési műholddal. A rakéta és a rajta elhelyezett műhold indítását gondos előkészítések előzték meg, amelyek során mind a rakéta, mind a hasznos teher műszaki állapotát ellenőrizték, biztosítva a sikeres misszió feltételeit.

A műhold feladata, hogy nagy felbontású képeket készítsen bolygónk felszínéről. Ezek az adatok kulcsfontosságúak lehetnek a környezetvédelmi kutatásokhoz, az erdőgazdálkodás ellenőrzéséhez, az árvizek és egyéb természeti katasztrófák előrejelzéséhez, valamint az éghajlatváltozás hatásainak monitorozásához. Emellett a műhold képes pontos térképezési adatokat szolgáltatni, amelyek a városi tervezésben és a mezőgazdaságban is hasznosíthatóak.

A Szojuz-2.1b rakéta a Szojuz rakétacsalád modernizált változata, amelyet nagyobb teljesítményre terveztek. Ez a rakéta már számos alkalommal bizonyította megbízhatóságát és hatékonyságát mind a kereskedelmi, mind az állami űrmissziók során.

A Szojuz 2.1b rakéta korábban a Luna-25 leszállóval (Fotó: AFP/Russian Space Agency Roscosmos)

Az indítás tökéletesen zajlott, a rakéta pedig a terveknek megfelelően helyezte pályára a műholdat.

A bajkonuri űrrepülőtér ismét bebizonyította, hogy kulcsfontosságú szerepet tölt be a nemzetközi űrkutatásban. A sikeres kilövés nemcsak Oroszország technológiai fejlettségét hangsúlyozza, hanem az űrkutatás globális jelentőségét is, amely egyre nagyobb hatással van a bolygó mindennapi életére és új lehetőségeket nyit a tudomány számára is.