Szijjártó Péter: Magyarország a béke pártján áll

Az ENSZ négy békefenntartó missziójában összesen 36 magyar katona vesz részt, jelentős a szerepvállalásunk Libanonban, Cipruson, Nyugat-Szaharában és Koszovóban is. Magyarország a béke partján áll, és ezt nemcsak szavakban tesszük, hanem gyakorlatban is. Cheryl Anne Pearce vezérőrnagy, katonai tanácsadóval megállapodtunk abban is, hogy továbbra is számíthat Magyarországra az ENSZ a békefenntartó misszió működésének erősítése során