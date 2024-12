Trump egy jó NATO-t akar

A NATO jövőjéről tartott kerekasztal-beszélgetést a Magyar Atlanti Tanács (MAT). A beszélgetés résztvevői Benkő Tibor korábbi honvédelmi miniszter, Fodor Gábor volt országgyűlési képviselő, korábbi miniszter, Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, Takács Attila altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese, Csóti György, a MAT elnöke, valamint Gyarmati István korábbi nagykövet, a MAT főtitkára voltak.

Donald Trump elnöksége felgyorsíthatja az új világrend kikristályosodását, a NATO pedig visszatérhet a védelmi szervezet jellegéhez, és kisebb szerepet játszhat majd a világpolitikában – mondta el Csóti György. Trump elvárja majd Európától a nagyobb hozzájárulást, ugyanakkor Európa ezáltal önállóbbá válhat – tette hozzá.

A NATO fennállásának 75 éve alatt több fejlődési szakaszon is átment – emelte ki Benkő Tibor. A szervezet a fénykorát a hidegháború alatt élte, az orosz-ukrán háború kitörésével pedig új szakasz kezdődött a történetében. A korábbi miniszter kiemelte, hogy a 2010-es évek elején még létezett párbeszéd Oroszországgal, azonban később ez elhalt, ami nagy hiba volt, a párbeszéd ugyanis lehetőség.

Fodor Gábor szerint felértékelődhet a NATO, és szorosabb együttműködés jöhet az Egyesült Államok és Európa között a következő években. Ugyanakkor Európának az az érdeke, hogy a katonai potenciálja növekedjen. Az Egyesült Államokat nem fogja tudni kiváltani a védelem terén, azonban nem mindegy, hogy teljesen alárendelt szerepet játszik-e, vagy legalább bizonyos területeken mellérendelt lesz.

Ha hamarosan valamilyen béke vagy tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban, az is felvet bizonyos kérdéseket. Ukrajna valószínűleg nem tud majd területi veszteség nélkül kijönni a konfliktusból, ez viszont sok tekintetben felrúgja az Európában évtizedek óta uralkodó status quót, ez pedig új kérdéseket vet majd fel a NATO számára is, és új kihívások elé is állítja a szervezetet.

Jelenleg két intézményi átmenet zajlik párhuzamosan, az új Európai Bizottság megalakulása és az amerikai elnökváltás, és mindkettőnek van hatása a NATO-ra – hangsúlyozta Sztáray Péter. Emmanuel Macron korábbi szavaival szemben a NATO jelenleg nem egy „agyhalott szervezet”, ellenkezőleg, jó állapotban van. Tagjait összeköti a hosszú távú közös érdek, amelyet az európai országok számára a katonai képességek jelentenek, míg az Egyesült Államok számára a politikai és értékközösség, illetve az Európa jelentette stratégiai mélység.

Donald Trump elkötelezett a szervezet iránt, de egy jó NATO-t akar, potyautasok nélkül – húzta alá az államtitkár, hozzátéve, hogy legalább nyolc tagállam még mindig nem teljesítette a tíz évvel ezelőtt tett vállalást, miszerint a GDP 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítják, sőt van olyan ország, amely továbbra is csak 1,2 százaléknál tart.

Ami a NATO-nak az orosz-ukrán háborúhoz való viszonyát illeti, a magyar kormány ellenzi egyes országok azon törekvését, hogy közelebb vigyék a szervezetet a konfliktushoz – utalt Sztáray Péter arra az áprilisi döntésre, amellyel a NATO magára vállalta az ukrán hadsereg kiképzésének és felfegyverzésének koordinálását, és amelyben Magyarország nem vesz részt.

Oroszország viszont a háború után is itt lesz a szomszédban, tehát szükség lesz egyfajta modus vivendire. Korábban is voltak már megállapodások, bár ezek jelenleg nem működnek, viszont meg kell teremteni a viszony intézményi kereteit is, amihez például az EBESZ szolgálhat megoldásul.

Takács Attila szerint a hadviselés változik, amihez a NATO-nak is alkalmazkodnia kell. A negyedik generációs háborúk legfontosabb ismérve, hogy lerövidült a háborúhoz vezető út. Maga az intenzív fegyveres konfliktus lehet rövid is, de hosszú is, a konszolidációs időszak azonban mindenképpen évtizedeket vehet igénybe. Ez azt jelenti, hogy Ukrajnában is igen hosszú lesz a helyreállítás időszaka. Bárhogy ér is véget a háború, Ukrajna húsz-harminc évre puskaporos hordó marad.

Megfordult a katonai és a civil fejlesztések közti mozgások iránya is: míg a hidegháború alatt a katonai fejlesztések kerültek át a civil életbe, manapság a civil fejlesztésekből veszik ki azokat az eszközöket, amelyek beilleszthetők a hadviselésbe – mutatott rá az altábornagy.

Magyarországon 2016-ban elindult egy átfogó haderőfejlesztés. A NATO stratégiai szinten hadosztály képességben gondolkodik, és bár Magyarország önmagában nem képes egy teljes hadosztályt biztosítani, de a környező szomszédos országokkal, Szlovákiával és Horvátországgal közösen létrehoztunk egy nemzetközi hadosztályt – emlékeztetett Takács Attila.

Gyarmati István kifejtette, hogy véleménye szerint 2025-ben véget érhet az orosz–ukrán háború, és egyfajta forró békének adhatja át a helyét. A harc lezárásához a területi helyett a biztonsági kérdésekből kell kiindulni – hangsúlyozta.

Konfliktusok azonban továbbra is lesznek, ezek megelőzése és menedzselése a feladat – hívta fel a figyelmet a MAT főtitkára. Kína egy felemelkedő szuperhatalom, egy szuperhatalom felemelkedése pedig mindig háborúkkal járt. Most arra kell törekedni, hogy ezek a háborúk gazdaságiak, ne katonaiak legyenek – hívta fel a figyelmet Gyarmati István, hozzátéve, hogy Trump jobb államfő lesz, mind Joe Biden jelenlegi elnök, vele ellentétben ugyanis képes erőt mutatni.

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a NATO és a világ jövőjével kapcsolatban jelenleg sok a kérdés, és sok múlik majd azon is, mi történik a Donald Trump hivatalba lépéséig hátralévő időszakban.

Borítókép: A Magyar Atlanti Tanács kerekasztal-beszélgetésének résztvevői (Fotó: Magyar Nemzet)