Alice Weidel, az AfD társelnöke New Yorkban találkozik Elon Muskkal

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel sorgt international für Aufsehen



Am 10. Januar 2025 trifft sich @Alice_Weidel in New York mit keinem Geringeren als @elonmusk zu einem exklusiven Live-Interview. Nur zehn Tage später, am 20. Januar, wird sie als #Ehrengast bei der Amtseinführung… pic.twitter.com/X8myNijb5w