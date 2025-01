Menczer Tamás: Trump érkezése után Brüsszelben dől el a béke és háború sorsa

Azt tudom mondani a brüsszeli gazdáknak és a magyarországi postásoknak, a magyar balliberális ellenzéknek, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány az útban is marad, az útban is lesz, a patrióták nem adják meg magukat, sőt küzdeni fogunk és Magyarország békéjét is meg fogjuk védeni, és mindent megteszünk a térség békéjéért is