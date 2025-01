Hallgat és gyáván menekül a kérdések elől Magyar Péter mentelmi ügyének jelentéstevője

Az Európai Parlament jogi bizottsága ma ismételten összeült, ezúttal Brüsszelben. Ezen az ülésen jelen volt Magyar Péter mentelmi ügyének jelentéstevője, Krzysztof Smiszek lengyel EP-képviselő is, aki eddig minden újságírói megkeresést azzal hárított, hogy a jogi folyamatok végéig nem nyilatkozhat az ügyben – érdemi válasz helyett mindig elfutott a kérdések elől, de előfordult olyan is, hogy az asszisztense mögé bújva sétált tovább. Brüsszelben a sajtószabadságot úgy tiporják lábbal, hogy a jelentéstevő asszisztense kollégánkat meglökte, hogy hagyja a képviselőt békén.

Krzysztof Smiszek lengyel EP-képviselő, Magyar Péter mentelmi ügyének jelentéstevője Forrás: Facebook

Ma a Magyar Nemzeti brüsszeli tudósítójának kérdései elől is elmenekült, pedig szerettük volna megtudni, hogy mi a véleménye arról, hogy Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatos ügyét politikai játszmákra használják fel, valamint hogy szerinte le kellene-e mondani Magyar Péternek a mentelmi jogáról?

Magyar Pétert árnyékként követi a botránya

2024 júniusában Magyar Péter, a Tisza Párt frissen megválasztott EP-képviselője egy budapesti szórakozóhelyen erősen ittas állapotban botrányosan viselkedett. Szemtanúk szerint nőkkel és férfiakkal szemben is tiszteletlen volt, többek között provokatív mozdulatokkal zaklatta a jelenlévőket. Egy vendég, aki rögzíteni kezdte a jelenetet, elmondta, hogy Magyar Péter kicsavarta a kezéből a telefont és a Dunába dobta.

Az ügyben garázdaság és lopás miatt indult nyomozás. Ezt követően Polt Péter legfőbb ügyész kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a büntetőeljárás lefolytatható legyen.

Magyar Péter hazudott

Bár Magyar Péter az európai parlamenti választási kampány során többször is kijelentette, hogy megszüntetné a mentelmi jogot, és nem kíván élni vele, saját ügyében mégis épp mentelmi joga mögé bújva próbálja meg elkerülni a felelősségre vonást. A Tisza Párt elnöke tavasszal több rendezvényen, lakossági fórumon is többször beszélt a politikusok mentelmi jogáról és arról, hogy szerinte semmi értelme annak.

Azt is többször hangsúlyozta, hogy a mentelmi jogot meg fogja szüntetni, neki sincs szüksége rá, áll elébe minden peres eljárásnak.





Később egy derecskei fórumon is megerősítette korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát.

Magyar Péter végül e két ígéretéből sem tartott be semmit.

Felvette EP-képviselői mandátumát és nem mondott le mentelmi jogáról.

Magyar Péter cinkostársa

Továbbra is húzza az időt és menekül a felelősségre vonás elől, amelyben Magyarország ellensége, Manfred Weber és a néppárt segíti őt. Magyar Péter annak a Manfred Webernek a segítségét veszi igénybe a mentelmi jogának fenntartásáért, aki régóta Magyarország rosszakarója, több ügyben is támadta Magyarország kormányát és személyesen a miniszterelnököt is, már akkor is, amikor a Fidesz az Európai Néppárt tagja volt.

Az Európai Néppárt jelenlegi frakciója minden bizonnyal megvédi Magyart, azaz nem fogja támogatni az EP-ben a képviselőcsoporthoz tartozó baloldali politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

Manfred Weber ezzel segít a Tisza Párt elnökének abban, hogy ne kelljen itthon bíróság előtt felelnie a telefonlopásért, de később ennek a támogatásnak minden bizonnyal meglesz az ára.

Az ügyben a végső határozatot, a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló döntést az Európai Parlament hozza meg, a jogi bizottság ajánlását figyelembe véve. Az eljárás előreláthatóan hónapokig is eltart.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)