Mosdók miatt indított vizsgálatot az amerikai oktatási minisztérium

Az Egyesült Államok oktatási minisztériuma bejelentette, hogy vizsgálatot indít feltételezett diszkrimináció miatt, miután az egyik denveri iskolában a lányok emeleti mosdóját bármely nem által használható mosdóvá alakították – számol be róla a New York Post amerikai napilap. A szinten található másik mosdó továbbra is csak a fiúké.

Donald Trump rendelete révén a nemtől független mosdó kérdése is új megvilágításba került (Fotó: AFP)

A minisztérium álláspontja szerint a döntés sértheti azt a szabályt, amely tiltja a nemi alapú diszkriminációt az oktatásban.

Korábban a Biden-adminisztráció ugyanezt a szabályt a genderelmélet erőltetésére használta fel.

Egyértelművé szeretném tenni: új nap virradt Amerikára, és Trump elnök alatt a Állampolgári Jogok Hivatala nem fog eltűrni semmilyen diszkriminációt

– hangsúlyozta Craig Trainor, Állampolgári Jogok Hivatalának (OCR) megbízott helyettes államtitkára.

A denveri iskola vezetése azzal védekezik, hogy a mosdó átalakítása a diákok kezdeményezésére történt, és magas válaszfalakat építette be a magánszféra védelme és a biztonság érdekében.

Donald Trump közvetlenül a beiktatása után nyilvánvalóvá, hogy fellép az elődje által erőltetett genderideológia ellen, és az amerikai szövetségi kormány innentől csak két nemet ismer el.

Az elnök egyúttal nekilátott a sokszínűségi (DEI) programok és irodák megszüntetésének is, rendelete értelmében pedig az oktatási minisztérium már meg is kezdte a DEI-vel kapcsolatos útmutatók, jelentések és képzési anyagok százainak eltávolítását, illetve archiválását, a sokszínűségi programok vezetőit pedig fizetett szabadságra küldték.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)