Orbán Balázs: Világrendszerváltás küszöbén állunk

Ugyanez lehetséges Európában is, csak másként kell megcsinálni: fontos, hogy az Európai Parlamentben is legyen a változásnak képviselete, Brüsszelnek egy rendszerellenzéke, és az is fontos, hogy az európai nagyvárosokban és országokban folytatódjanak a már elkezdődött földrengésszerű politikai változások - közölte.