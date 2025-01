Kövesse a Magyar Nemzeten Donald Trump beiktatását

A következő Trump-adminisztrációnak a geotermikus energia akár az egyik nyertese is lehet, hiszen az új elnök energiaügyi minisztere Chris Wright lesz, aki a Liberty Energy olajipari cég vezetőjeként az egyik legfontosabb új geotermikus energiával foglalkozó cégbe, a Fervo Energybe is fektetett be. Ez nem is csoda, hiszen a Liberty az amerikai palaolaj-forradalmat elhozó hidraulikus repesztés technológiájának egyik élharcosa, mely technológia a Fervo projektjeinek is az alapja. A Liberty 2022-es, 10 millió dolláros beruházásával a geotermikus startup egyik első támogatója volt, ráadásul az olajipartól sem áll távol a geotermikus energia hasznosítása.