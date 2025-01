Donald Trump és családja: összetartás és siker jellemzi őket

Donald Trump a New York-i Katonai Akadémiára (1959–64), egy magáninternátusba, a bronxi Fordham Egyetemre (1964-66), valamint a Pennsylvaniai Egyetem Wharton School of Finance and Commerce (1966–68) nevű pénzügyi és kereskedelmi iskolájába járt, ahol közgazdaságtanból szerzett alapdiplomát. A diploma megszerzése után Trump teljes munkaidőben kezdett el dolgozni apja vállalkozásában. 1974-ben a Trump tulajdonában lévő vállalatok és társulások elnöke lett, amelyet később Trump Organizationnak nevezett el.

Donald Trump ingatlanfejlesztőként és üzletemberként is rendkívül sikeres volt.

Nevéhez fűződik többek között szállodák, kaszinók, golfpályák, üdülőhelyek és lakóingatlanok üzemeltetése New York környékén és szerte a világon. Az 1980-as évek óta Trump számos kiskereskedelmi vállalkozáshoz adta a nevét, többek között márkás ruházati, kölni-, élelmiszer- és bútorcégekhez.

A 2000-es évek elején a Trump Organization nevű magánkonglomerátuma mintegy ötszáz vállalatot tömörített, amelyek a legkülönfélébb üzletágakban tevékenykedtek, többek között szállodákban és üdülőhelyeken, lakóingatlanokban, árucikkekben, valamint szórakoztatóiparban és a televíziózásban is.

1977-ben Trump feleségül vette Ivana Zelníčková Winklmayr cseh modellt, akitől három gyermeke született. 1992-ben elváltak. Trump második felesége Marla Maples amerikai színésznő volt, akivel 1999-ig voltak házasok. A régi-új Firts Lady, lánykori nevén Melania Knauss – aki szlovén (jugoszláv) – modell volt, 2005-ben lett a felesége.

A First Lady, Melania Trump

Melania Trump, aki First Ladyként tér vissza a Fehér Házba második ciklusára, 2005 óta Trump felesége. Trump első hivatali ideje alatt visszafogottan viselkedett, és azóta a hivatalos programok kivételével eddig keveset szerepelt a nyilvánosság előtt. Júliusban azonban váratlanul megjelent a republikánusok kongresszusán, alig néhány nappal azután, hogy férje ellen merényletet követtek el. Melania Trump a második nem amerikai származású First Lady Louisa Adams után, aki John Quincy Adams amerikai elnök angol származású felesége volt. Ugyanakkor ő az első, aki nem születési jogán keresztül amerikai állampolgár és akinek nem az angol az anyanyelve, hiszen szlovén származású. Melania Trump abban is az első, hogy 180 centimétere magasságával ő a legmagasabb elnökfeleség.

Donald Trump és családja: Melania Trump júliusban váratlanul megjelent a republikánus nemzeti konvenció utolsó napján a Fiserv Forumban, Milwaukee-ban, Wisconsin államban. (Fotó: Andrew ícabbalero-Reynolds/AFP)

A 18 éves Barron Trump az egyetlen gyermekük a megválasztott amerikai elnökkel.

Októberben jelent meg Melania Trump memoárja, amely Melania Trump portréja, és olyan személyes történeteket és családi fotókat tartalmaz, amelyeket korábban nem osztott meg a nyilvánossággal. A könyvről azt mondta:

Az emlékirataim megírása egy csodálatos utazás volt, tele érzelmi magasságokkal és mélypontokkal. Minden egyes történet azzá formált engem, aki ma vagyok.

Könyvének megjelenése után bejelentették, hogy a régi-új First Lady életéről film is készül. A film – az alkotók szerint– másként mutatja majd be Melania Trumpot, mint ahogyan az férje első hivatali ideje alatt megismerhette a közvélemény. Melania Trump korábban maga is modell volt, First Ladyként azonban soha nem szerepelt egy nagy magazin címlapján sem, azonban a férjével gyakran ellenséges média nagyrészt figyelmen kívül hagyta őt. A filmet várhatóan 2025 második felében mutatja be világszerte az Amazon Prime.