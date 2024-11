Donald Trump, a győztes

Miután befejezte tanulmányait a New York-i Fordham Egyetemen, Trump a Pennsylvaniai Egyetemen szerzett diplomát üzleti és gazdasági szakon. Ezt követően csatlakozott apja vállalkozásához, amit később The Trump Organization névre keresztelt át, és Manhattanben is elkezdett ingatlanfejlesztésekkel foglalkozni. Karrierje során szállodákat, kaszinókat és ingatlanokat épített és üzemeltetett az Egyesült Államokban.