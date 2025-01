Donald Trump erős európai szövetségese Orbán Viktor

Orbán Viktor Donald Trump első elnöki ciklusa óta jó viszonyt ápol az újraválasztott amerikai elnökkel.

Orbán Viktor Donald Trump találkozó 2019-ben. Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A magyar kormányfő már kilenc évvel ezelőtt, Donald Trump első kampányidőszaka alatt is pozitívan értékelte a republikánus politikust. Akkori, Tusnádfürdőn tartott beszédében azt mondta:

Én nem vagyok Donald Trumpnak a kampányembere, sose gondoltam volna, hogy fölmerül majd a fejemben az a gondolat, hogy a kinyílt lehetőségek közül mégiscsak ő volna a jobb Európa és Magyarország számára. Sose gondoltam volna, de a helyzet mégiscsak úgy áll: meghallgattam ezt a jelöltet, és azt kell mondanom önöknek, hogy tett három javaslatot a terrorizmus megfékezésére, és aligha tudtam volna jobban megfogalmazni európaiként azt, hogy mire lenne szüksége Európának.

Később a miniszterelnök úgy jellemezte az amerikai elnököt, mint akit a siker és a hatékonyság érdekel. 2016-ban, Trump első elnökségének kezdetén Orbán Viktor Donald Trumpról egy interjúban úgy fogalmazott:

Beszéltem Donald Trumppal, és állíthatom, hogy a mi pozíciónk sokat javult

– mondta akkor Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy a megválasztott amerikai elnök világossá tette: nagyra tartja Magyarországot.

A migrációs politika volt az egyik első olyan ügy, amely közel hozta egymáshoz az amerikai elnököt és a magyar miniszterelnököt.

Az Egyesült Államok és a visegrádi országok (V4) álláspontja a migráció ügyében teljesen egybeesik: a határokat meg kell védeni és a migránsokat fel kell tartóztatni

– mondta 2017-ben a miniszterelnök, hozzátéve: abban is megegyezik a két ország álláspontja, hogy ha kell, kerítést vagy falat épít, és nem tűri el, hogy az országban élők biztonságát illegális migránsok veszélyeztessék.

David Cornstein amerikai nagykövet érkezése előtt, 2018-ban Donald Trump személyesen hívta fel Orbán Viktort.

Az amerikai elnök az amerikai–magyar kapcsolatokról is beszélt a kinevezés kapcsán. Kiemelte, hogy az új nagykövet, David Cornstein nagyszerű ember, akinek az érkezése lehetőséget biztosít a kétoldalú kapcsolatok további javítására.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2024. július 11-én Floridába repült, hogy találkozzon Donald Trump volt amerikai elnökkel a washingtoni NATO-csúcstalálkozó befejezése után

(Fotó: FISCHER ZOLTÁN/AFP)

2019-ben a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök kapcsolatát már úgy értékelték, hogy a magyar miniszterelnök már a világpolitika – és nem csak Európa – egyik meghatározó szereplőjévé vált, aki egyaránt fontos Izrael, Trump és Kína számára is. Mindez Donald Trump és Orbán Viktor találkozója kapcsán került előtérbe.

A két politikus jó kapcsolata később is töretlen maradt.

2021-ben Donald Trump levelet küldött a magyar miniszterelnöknek, amelyben azt írta:

Büszke vagyok rád!

Donald Trump megköszönte a magyar miniszterelnök barátságát és az elkötelezettségét a harcban, amelyet olyan, számukra fontos elvekért folytatnak, mint amilyen a szabadság és a hazafias büszkeség.

Donald Trump második elnöksége: folytatódik a jó kapcsolat

Orbán Viktor 2024 nyarán békemissziót indított. Tárgyalássorozatának utolsó állomásaként július 11-én Donald Trumppal tárgyalt. A volt elnök, aki akkor még csak újraválasztására készült elnökjelöltként, Mar-a Lagó-i birtokán fogadta a magyar miniszterelnököt.

A kormányfő a találkozó kapcsán az X-en úgy fogalmazott:

Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt meglátogatni @realDonaldTrump elnököt. Mar-a-Lagóban. Megvitattuk a béke megteremtésének módjait. A nap jó híre: meg fogja oldani!

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

A miniszterelnök bejegyzésére reagálva Donald Trump személyes üzenetet küldött a magyar kormányfőnek.

Köszönöm Viktor. Legyen béke, gyorsan. Túl sok ember halt meg egy háborúban, aminek soha nem lett volna szabad elkezdődnie!

2024 végén Orbán Viktor ismét találkozott Donald Trumppal, az akkor már újraválasztott amerikai elnökkel, akivel háromórás tárgyalást folytattak. A találkozóra ismét a floridai Mar-a-Lagóban került sor.

Ez – szakértők szerint – jól mutatta a két politikus jó személyes viszonyát, ami várhatóan a kétoldalú kapcsolatok javulását is magával hozza Trump beiktatása után.

Donald Trump az újraválasztása óta többször beszélt telefonon a magyar miniszterelnökkel, és személyesen is fogadta őt.

Az Amerikai Egyesült Államok 45. és 47. elnöke több alkalommal is pozitívan beszélt Orbán Viktorról, több interjúban és nyilatkozatban is dicsérte. Magyarics Tamás történész, volt dublini nagykövet lapunknak korábban azt mondta,

a megválasztott elnök ezzel jelezni kívánja, kikkel dolgozna szorosabban a következő években.

Az amerikai elnökválasztás után készült podcastunkban a szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor Donald Trumppal ápolt jó személyes kapcsolata az EU-ban is erősítheti Orbán Viktor miniszterelnököt.

Az EU és az Egyesült Államok kapcsolatáról, valamint Trump és Orbán Viktor jó kapcsolatának hatásairól Steve Bannon, a megválasztott amerikai elnök korábbi főtanácsadója úgy fogalmazott, hogy

az igazi híd Trumphoz Európában Orbán Viktor.

Bannon hozzátette: a magyar miniszterelnök az, aki leginkább összhangban áll a MAGA-mozgalom követőivel. A főtanácsadó egyik munkatársa azt is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő a színfalak mögött és nyilvánosan is mindvégig támogatta Trumpot, amely erősítette a személyes jó kapcsolatot és az Európa és az Egyesült Államok új vezetése közötti közvetítő szerepet is.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump. (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)