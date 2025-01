Trump újraválasztása: így lett elnök másodszor is a republikánus politikus

A demokrata előválasztáson Joe Biden is minden államban győzött, előzetes közlések szerint ugyanakkor alulmaradt kihívójával szemben az Egyesült Államokhoz tartozó csendes-óceáni szigeten, Amerikai Szamoán tartott jelölőgyűlésen. Ez volt a hivatalban lévő elnök első veresége a 2024-es előválasztások során. Ezzel az eredménnyel gyakorlatilag eldőlt, hogy megismétlődik a Donald Trump–Joe Biden harc az elnöki székért.

A szuperkedd után tartott győzelmi beszédében Donald Trump a békéről, a gazdaságról és a migrációról beszélt, és kampányát is lényegében ezen témák köré építette fel.

„Tegyük újra naggyá Amerikát!”

A MAGA-mozgalom is elindult, amely a Make America Great Again!, vagyis a Tegyük újra naggyá Amerikát! szlogen rövidítéséből ered, és egyre népszerűbbé vált Trump támogatói körében. A közösségi oldalakon egyre népszerűbb lett a MAGA, nőtt a támogatók száma, a betűszó pedig sapkákon és pólókon is megjelent, Donald Trump is több alkalommal viselt MAGA-sapkát.

A regisztrált szavazók körében már júniusban látható volt Trump nagyobb támogatottsága, amely akkor 48 százalékos volt, míg Bidené csak 42 százalékon állt. A 2024-es választás két legfontosabb kérdése a gazdaság helyzete volt, amelyet a közvélemény-kutatások szerint a választók 23 százaléka érzett a legfontosabbnak, és a bevándorlás, amit 17 százalék tett az első helyre. A válaszadók ötven százaléka már akkor is úgy gondolta, hogy ezeket a főbb kérdéseket Trump jobban kezelné.

Trump hivatalosan is elnökjelölt lett júliusban

Az amerikai Republikánus Párt Milwaukee-ban tartott jelöltállító gyűlése a várakozásoknak megfelelően hivatalosan is elnökjelöltjének választotta Donald Trumpot. A rendezvényteremben a „Tegyük újra naggyá Amerikát!” feliratú transzparensek övezte delegátusok üdvrivalgásban törtek ki, ahogy a tagállamok delegáltjai sorra Trumpot támogatták, hogy induljon újra a párt színeiben a novemberi elnökválasztáson. Az azóta már megválasztott amerikai elnök a rendezvényen az ellene elkövetett merényletkísérlet után 3 nappal vett részt, ezért bekötött füllel jelent meg.

Donald Trump már korábban megnevezte alelnökjelöltjét, aki a 39 éves James David Vance ohiói szenátort lett.

Trump fölényesen megnyerte a televíziós vitát Joe Biden ellen

Június végén lezajlott a televíziós vita Donald Trump és Joe Biden között a novemberi elnökválasztás előtt. A történelem során először fordult elő olyan, hogy egy volt és egy jelenlegi amerikai elnök állt szemben egymással. A vita során Joe Biden botrányosan szerepelt, ami után szinte pánik uralkodott el a Demokrata Pártban az elnök rossz szereplése miatt.

A nézők és kommentátorok szerint Trump egyértelműen dominálta a vitát és fölényesen meg is nyerte azt.

A különbség már a két jelölt bevonulásakor jól látható volt. Míg Donald Trump 78 évesen magabiztos, dinamikus volt, addig a 81 éves Joe Biden esetében beigazolódtak a vele kapcsolatos a félelmek: romló egészségi állapota miatt nem alkalmas arra, hogy ebből a vitából győztesként kerüljön ki

– értékelte a vitát akkor a Magyar Nemzetnek Fekete Rajmund, az NKE John Lukács Intézet tudományos munkatársa.

Már a vita alatt megjelentek azok a negatív hangok az X-en a Demokrata Párthoz köthető szakemberektől, háttéremberektől, akik szerint Joe Biden rosszul teljesített az elnökjelölti vita során. A CNN által készített gyors közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 67 százaléka Donald Trumpot hozta ki győztesnek. A vita lezárultát követően a nagy amerikai lapok leginkább arról cikkeztek, hogy Joe Bidennek újra kellene gondolnia indulását még a demokrata konvenció előtt. A televíziós vitán elszenvedett csúfos veresége, valamint egyre kínosabb nyilvános szereplései miatt már a demokraták közül egyre többen Biden visszalépését követelték.

Biden visszalépett

Július 21-én Joe Biden amerikai elnök végül bejelentette, hogy visszalép az elnökségért folyó harctól.

Ez a pártom és az ország érdeke

– fogalmazott. Ezek után a Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) augusztusban jelentette be a hírt, miszerint a párt delegáltjai – közel egyhangú döntést hozva – Kamala Harris alelnököt választották demokrata elnökjelöltnek.

Trump a Harris elleni vitát is megnyerte

2024 szeptemberében került sor az első televíziós vitára Donald Trump és demokrata kihívója, Kamala Harris között, aki Biden csúfos jelölti bukása után elnökjelölt lett.

A Fox News szerint Donald Trump volt elnök és Kamala Harris alelnök igen heves vitát folytatott, melyben kiemelt helyet kapott az abortusz, a bevándorlás, Izrael, a gazdaság kérdése, de Trumpnak az ABC News moderátoraival is meg kellett küzdeni, akik gyorsan megkérdőjelezték a 45. elnök állításait, s tényellenőrként működtek, miközben Harris számos torzítását érintetlenül hagyták.

Az illegális határátlépések kérdése kiemelt témaként szerepelt a vitában, amely kapcsán Trump azt hangsúlyozta, hogy az emberek vissza akarják venni az országukat.

Az elmúlt három és fél év alatt Amerika hanyatlott, ami pedig most folyik az országban, az a harmadik világháborúhoz vezet

– mondta Trump.