Csattanós választ küldött Szijjártó Péter a kanadai sajátos demokráciára + videó

Ön egy újabb álhírt terjeszt Magyarországról, amikor azt állítja, hogy a parlament szüneteltetve van Magyarországon, ami nem igaz! A parlament ülésezik, ezen a héten is például három napot. Én magam is tájékoztattam a magyar parlamentet a múlt heti NATO-külügyminiszteri ülésről és az EU Külügyminiszterek Tanácsának üléséről. Csak ezen a héten ötször beszéltem az Országgyűlésben és a külügyi bizottság ülésén is részt vettem. Jövő héten újabb két napot ülésezünk és ez így megy egészen június 30-ig. Ez a normális menetrendje a magyar parlament működésének